Península de Yucatán suma 2 mil 281 víctimas de delitos sexuales en nueve meses

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los tres estados de la Península de Yucatán se registraron 2 mil 281 víctimas de delitos sexuales; específicamente, violación, abuso y acoso, entre enero y septiembre del 2026.

El mayor volumen corresponde a casos de abuso y acoso, que en conjunto sumaron mil 468 víctimas, equivalente al 64.4 por ciento del total regional.

Las violaciones, simple y equiparada, acumularon otras 813 denuncias, alrededor del 35.6 por ciento de todos los registros analizados.

La distribución entre los tres estados muestra diferencias amplias.

Yucatán contabilizó 132 víctimas en las cuatro categorías: 35 por violación simple, una por equiparada, 77 por abuso sexual y 19 por acoso.

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Campeche registró 329 casos: 49 de violación simple, 143 por equiparada, 127 por abuso y 10 por acoso sexual.

En Quintana Roo se dispararon los números, pues acumuló mil 820 víctimas, distribuidas en 325 de violación simple, 260 de equiparada, 980 de abuso sexual y 255 de acoso.

Situaciones distintas en cada entidad

Vistas en conjunto, las cifras permiten dimensionar un problema que atraviesa a toda la región, aunque con comportamientos muy distintos en cada entidad.

En Yucatán, por ejemplo, la mayor proporción correspondió al abuso sexual que registró 77 de las 132 víctimas; es decir, poco más de la mitad del total estatal.

En Campeche destacó la violación equiparada, con 143 víctimas, cifra muy superior a los 49 registros por la condición simple.

En Quintana Roo, el volumen principal también está en el abuso sexual, con 980 víctimas, seguido por la violación simple, con 325 casos.

A escala peninsular, el abuso sexual es, por sí solo, la categoría más numerosa, con mil 184 víctimas entre los tres estados. Le siguen la violación simple, con 409; la equiparada, con 404, y el acoso sexual, con 284 registros.

Se explicó que las cifras corresponden a víctimas contabilizadas a partir de carpetas de investigación del fuero común, por lo que no necesariamente representan la totalidad de las agresiones ocurridas.

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Su lectura también depende de factores como la denuncia, la apertura de investigaciones y los mecanismos de registro de cada fiscalía estatal.

Por esas razones, los números absolutos no permiten establecer, por sí solos, qué entidad tiene una mayor tasa de victimización. Para hacerlo sería necesario considerar la población de cada estado y calcular tasas comparables por cada 100 mil habitantes.

Aún con esa limitación, el informe muestra que, durante los primeros nueve meses del año, la violencia sexual estuvo presente en los tres estados y que más de seis, de cada diez víctimas registradas, sufrieron abuso o acoso.

Los datos también permiten observar que las modalidades del delito cambian considerablemente entre territorios, por lo que una sola cifra regional no explica por completo el fenómeno.

En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sin embargo, el denominador común es el mismo: cientos de personas han llegado durante este año ante las autoridades como víctimas de conductas sexuales tipificadas como delitos.