¡Un gesto de honestidad! Taxista de Ciudad del Carmen devuelve a artesana trajes bordados que ya estaban pagados

Momentos de angustia y desesperación vivió Xóchitl Gamboa, comerciante dedicada a la venta de artesanías en el mercado de artesanías del centro de la ciudad, luego de olvidar varios trabajos de costura en la cajuela de un taxi que abordó para trasladarse a su lugar de trabajo.

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De acuerdo con lo manifestado por la propia afectada, el servicio de transporte lo tomó sobre la calle 55, en el cruce con la calle 70, y solicitó al conductor que la llevara hasta el mercado de artesanías, donde tiene instalado su puesto comercial.

Sin embargo, al descender de la unidad, Xóchitl no se percató de que había dejado en la cajuela varios trajes bordados que debía entregar durante la tarde de este mismo día. Las prendas correspondían a trabajos realizados por encargo y que, según explicó, ya habían sido pagados, por lo que perderlos o no cumplir con la entrega representaba un serio problema.

La comerciante se dedica a vender artesanías en el centro de la ciudad. / Israel Lozano

Al darse cuenta de lo sucedido, la comerciante comenzó a buscar la manera de localizar al conductor, consciente de la importancia de recuperar las prendas a tiempo. Ante la incertidumbre de no saber quién era el taxista ni cómo comunicarse con él, decidió recurrir a las redes sociales para solicitar el apoyo de la comunidad y difundir su caso.

En su llamado, pidió al conductor que, en caso de ver la publicación, revisara la cajuela de su vehículo y tuviera la amabilidad de devolver los trabajos de costura olvidados, pues necesitaba entregarlos a sus clientes y cumplir con el compromiso adquirido.

La espera se prolongó durante casi dos horas, periodo en el que la preocupación de Xóchitl aumentó ante la posibilidad de no recuperar las prendas. Finalmente, la difusión de su petición tuvo un resultado favorable, ya que el taxista regresó al lugar donde la había dejado para hacerle entrega de los trajes bordados.

Con las prendas nuevamente en sus manos, la comerciante pudo recuperar la tranquilidad y resolver la preocupación que la mantuvo angustiada durante ese tiempo. Como muestra de agradecimiento por la honestidad y la disposición del conductor para devolver sus pertenencias, Xóchitl le entregó una remuneración económica.

El caso tuvo un desenlace positivo y dejó un mensaje sobre la importancia de la solidaridad ciudadana y la honestidad en situaciones cotidianas, especialmente cuando una persona enfrenta un problema que puede afectar su trabajo y sus compromisos económicos.

Para Xóchitl, recuperar los trajes no solo significó evitar contratiempos con sus clientes, sino también poner fin a varias horas de incertidumbre gracias a la colaboración que permitió que sus pertenencias regresaran a sus manos.

JGH