¿Quién era Gaby Mendoza, la mujer trans hallada sin vida en Ciudad del Carmen? Esto se sabe del caso

La muerte de Gaby Mendoza, una mujer trans conocida en Ciudad del Carmen, ha generado exigencias de justicia entre familiares, amistades y organizaciones de la diversidad sexual, luego de que fuera encontrada sin vida en una habitación del motel Amazonas. Mientras continúan las investigaciones, también surgieron versiones sobre la posible identificación de una persona presuntamente involucrada en el caso.

Noticia Destacada Buscan justicia por la muerte de Gaby Mendoza, mujer trans hallada sin vida en un motel de Ciudad del Carmen

El hallazgo fue reportado durante la madrugada del domingo 18 de octubre en el establecimiento ubicado sobre la avenida Camarón, cerca de la calle Corcovado, en Ciudad del Carmen. De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de limpieza encontraron a Gaby tendida boca abajo dentro de una habitación, sin responder a los llamados, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos policiacos acordonaron el establecimiento y personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

¿Quién era Gaby Mendoza?

Gaby Mendoza era una mujer trans de 49 años, conocida entre habitantes de Ciudad del Carmen por su negocio de venta de alimentos durante las noches.

Gaby se dedicaba a la venta nocturna de alimentos.

De acuerdo con la asociación civil JUNTRANS CARMEN, era una mujer trabajadora y una compañera apreciada por integrantes de la comunidad trans. Tras conocerse su fallecimiento, familiares, amistades y personas cercanas se reunieron para despedirla en la colonia Playón, donde también realizaba su actividad comercial.

La organización ha pedido que su identidad de género sea respetada y que las investigaciones se desarrollen sin prejuicios ni expresiones que puedan criminalizarla.

¿Qué ocurrió en el motel Amazonas de Ciudad del Carmen?

Según la información preliminar, Gaby habría llegado al motel a bordo de un automóvil Chevrolet Spark rojo, con placas del estado de Campeche, que permaneció estacionado en el espacio correspondiente a la habitación.

Las primeras versiones señalan que presuntamente estaba acompañada por otra persona, quien se habría retirado del establecimiento antes de que fuera localizado su cuerpo. Esta circunstancia forma parte de los hechos que las autoridades deberán esclarecer.

También trascendió que la causa de muerte habría sido asfixia mecánica. Sin embargo, corresponde a la Fiscalía confirmar oficialmente los resultados de los estudios forenses y determinar las circunstancias del fallecimiento.

¿Ya identificaron al presunto responsable de la muerte de Gaby Mendoza?

En medio de las investigaciones, han surgido versiones de que una persona presuntamente involucrada en la muerte de Gaby Mendoza ya habría sido identificada y permanecería prófuga.

Han surgido versiones de que una persona presuntamente involucrada estaría identificada, sin confirmación oficial. / Especial

Asimismo, trascendió que las grabaciones de las cámaras de seguridad del motel habrían sido entregadas a las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

No obstante, ninguno de estos señalamientos cuenta hasta ahora con confirmación oficial de la Fiscalía de Campeche, por lo que no es posible afirmar que exista una orden de aprehensión ni establecer la responsabilidad de alguna persona.

Las investigaciones deberán determinar qué ocurrió dentro de la habitación, si hubo participación de terceros y las circunstancias que provocaron la muerte de Gaby.

Familiares y comunidad trans exigen justicia por Gaby Mendoza

Tras la identificación de Gaby, integrantes de JUNTRANS CARMEN solicitaron a las autoridades investigar su muerte con perspectiva de género, localizar a quien resulte responsable y respetar su identidad como mujer trans.

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La organización también cuestionó el tratamiento que algunas autoridades y medios dieron a su identidad después del fallecimiento y pidió evitar cualquier intento de justificar o minimizar lo ocurrido por su identidad de género o actividad laboral.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación, mientras familiares y organizaciones esperan información oficial sobre la causa de muerte, la posible identificación de una persona involucrada y los avances para esclarecer los hechos.

JGH