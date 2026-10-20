Salió de madrugada rumbo al trabajo y desapareció: buscan a Freddy del Jesús en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Freddy del Jesús Aguirre Trejo, de 44 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 18 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia Ampliación Esperanza, en la capital campechana.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, el hombre salió de su vivienda alrededor de la 1:30 de la madrugada con dirección a su lugar de trabajo; sin embargo, desde ese momento se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición, Freddy vestía un short de tela azul marino con orillas blancas a los costados, una camisa de rayas azules con blanco y chancletas de plástico azules. También llevaba una mochila negra, un termo gris de dos litros con agua y dos cuchillos tipo cebolleros, uno con mango blanco y otro negro, según la información oficial.

¿Cómo identificar a Freddy del Jesús Aguirre Trejo?

La Fiscalía detalló que el hombre es de complexión delgada y mide aproximadamente 1.85 metros de estatura. Tiene rostro ovalado, ojos negros, nariz aguileña, labios delgados, cabello entrecano y lacio, así como cejas pobladas.

Se reportó su desaparición la madrugada del domingo 18 de octubre tras salir a trabajar. / Especial

Entre sus señas particulares destaca una cicatriz de quemadura que se extiende desde el hombro izquierdo hasta el antebrazo, además de varios tatuajes que podrían facilitar su identificación. Tiene una letra “Y” tatuada en la clavícula derecha, el nombre de “Jesús” en la espalda, unas alas de gárgola del lado derecho de la espalda y un sol en el brazo derecho.

¿Dónde reportar información sobre su paradero?

Ante la falta de información sobre su ubicación, la FGECAM pidió la colaboración de la población para aportar cualquier dato que permita localizarlo.Las personas que tengan información sobre Freddy del Jesús Aguirre Trejo pueden comunicarse al teléfono (981) 81-1-94-00, proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

JGH