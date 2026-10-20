Cierran un carril de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen por daños del fuerte oleaje

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó el cierre de un carril de la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura del kilómetro 160+700, en las inmediaciones del puente Zacatal, debido a daños parciales en la estructura del camino ocasionados por el fuerte oleaje registrado en la zona costera.

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La dependencia federal exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los señalamientos de protección de obra entre los kilómetros 159+000 y 163+000, mientras brigadas de la SICT trabajan para restablecer la circulación en el menor tiempo posible. Hasta el momento, no se ha informado cuándo será reabierto el carril afectado.

Esta situación se suma a las afectaciones registradas en el tramo comprendido entre el Faro de Xicalango y el puente Zacatal, donde el frente frío número 2 provocó anegaciones por el ingreso de agua de mar, deslaves y acumulación de piedras y escombros sobre la carpeta asfáltica, además de postes con riesgo de caer. Ante estas condiciones, autoridades de Protección Civil y otras instancias locales mantienen la vigilancia de la zona para prevenir accidentes.

Los daños también se han extendido a la carretera que conduce hacia Isla Aguada, donde se reportaron encharcamientos, acumulación de arena y escombros arrastrados por el oleaje. Ante el riesgo que representan estas condiciones para quienes ingresan a Ciudad del Carmen o se dirigen hacia Villahermosa, las autoridades recomendaron reducir la velocidad, evitar detenerse en zonas peligrosas y mantenerse atentos a los avisos oficiales, mientras continúan las labores de supervisión y atención de la infraestructura carretera.

JGH