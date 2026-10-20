Desapareció hace 24 años en Campeche y aún lo buscan; piden ayuda para localizar a Marcial Miranda Castillo

La Fiscalía General del Estado de Campeche mantiene la búsqueda de Marcial Miranda Castillo, un hombre de 60 años, de quien no se tienen noticias desde septiembre de 2002, cuando salió de su domicilio en el ejido Plan de San Luis, perteneciente al municipio de Calakmul.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, Marcial fue visto por última vez cuando salió de su vivienda, sin que desde entonces se conozca su paradero. Al momento de su desaparición vestía una camisa azul de cuadros, pantalón de mezclilla negro y botines negros. La Fiscalía no precisa las circunstancias de su salida ni qué ocurrió después.

Entre sus características físicas se señala que es de complexión mediana, mide 1.63 metros de estatura, tiene tez morena clara, rostro alargado, frente recta, ojos pequeños de color negro, nariz recta, boca mediana y labios gruesos. También se describe que tenía el cabello corto, lacio y negro, así como cejas regulares. La fotografía difundida corresponde a la época en que fue visto por última vez.

A más de dos décadas de su desaparición, las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizarlo. Cualquier persona que tenga datos sobre su posible paradero puede comunicarse al teléfono 981 81 1 94 00 de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

JGH