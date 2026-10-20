Camioneta choca contra mototaxi con cuatro estudiantes en Hecelchakán; dos alumnas resultan heridas

Dos alumnas lesionadas dejó como saldo un fuerte accidente en la cabecera municipal de Hecelchakán cuando, en la hora pico, una fémina de la tercera edad chocó por alcance a un mototaxi que trasladaba a cuatro alumnos de la Escuela Secundaria General Cabalán Macari. Debido al impacto, dos jovencitas terminaron con lesiones, por lo que testigos solicitaron apoyo médico inmediato para auxiliarlas.

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Los hechos fueron reportados sobre la calle 20, a la altura del sector conocido como La Guayita, alrededor de las 13:20 horas. Durante la congestión vehicular propia del horario de salida escolar, la conductora de la tercera edad no midió su distancia de seguridad e impactó por la parte posterior al mototaxi que llevaba a los estudiantes de regreso a sus domicilios, lo que provocó que la unidad de tres ruedas volcara sobre la cinta asfáltica.

Tras la llamada de auxilio, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el tránsito vehicular en la zona. Al mismo tiempo, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias brindaron los primeros auxilios a las alumnas que resultaron heridas en el vuelco. Ambas menores fueron abordadas a la ambulancia y trasladadas al Hospital IMSS Bienestar para su atención médica especializada.

Dos alumnas de la Secundaria General Cabalán Macari resultaron lesionadas tras el impacto. / Especial

Los agentes municipales solicitaron el servicio de una grúa para remitir tanto la camioneta presunta responsable como el mototaxi ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que las partes involucradas y los familiares de las dos menores hospitalizadas puedan llegar a un acuerdo reparatorio.

Antes del retiro de las unidades, elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el sitio para peritar la escena y determinar el deslinde de responsabilidades legales.

JGH