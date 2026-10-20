Síguenos

Última hora

Campeche

Camioneta choca contra mototaxi con cuatro estudiantes en Hecelchakán; dos alumnas resultan heridas

Campeche

Nombran a Ariadna Dumani Heredia como nueva titular de la Secretaría de Bienestar de Campeche

Layda Sansores nombró a Ariadna Dumani Heredia como nueva secretaria de Bienestar de Campeche. Conoce quién es, qué cargo ocupaba y a quién sustituye.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Ariadna Dumani Heredia fue designada titular de la Secretaría de Bienestar de Campeche.
Ariadna Dumani Heredia fue designada titular de la Secretaría de Bienestar de Campeche. / Especial

La gobernadora Layda Sansores San Román anunció el nombramiento de Ariadna Dumani Heredia como nueva titular de la Secretaría de Bienestar de Campeche, dependencia encargada de coordinar programas y apoyos sociales dirigidos a la población del estado.

Esteban Hinojosa inició sus recorridos en la comunidad de Lerma, Campeche, como parte de sus aspiraciones a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación.

Noticia Destacada

Busca Esteban Hinojosa ser coordinador de defensa de la 4T en el municipio

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal informó que la nueva funcionaria tendrá la encomienda de trabajar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y llevar los apoyos a quienes más los requieren, como parte de las acciones de atención social de su administración.

Antes de este nombramiento, Dumani Heredia se desempeñaba como subsecretaria de Política Social de la misma dependencia, desde donde participó en actividades relacionadas con la entrega de apoyos y programas dirigidos a familias, emprendedores y comunidades campechanas.

Con su llegada, Ariadna Dumani Heredia sustituye a Esteban Hinojosa Rebolledo al frente de la Secretaría de Bienestar. Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los motivos del relevo ni si el anterior titular asumirá otro cargo dentro del Gobierno del Estado.

JGH

Te puede interesar