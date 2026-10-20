Nombran a Ariadna Dumani Heredia como nueva titular de la Secretaría de Bienestar de Campeche

La gobernadora Layda Sansores San Román anunció el nombramiento de Ariadna Dumani Heredia como nueva titular de la Secretaría de Bienestar de Campeche, dependencia encargada de coordinar programas y apoyos sociales dirigidos a la población del estado.

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A través de sus redes sociales, la mandataria estatal informó que la nueva funcionaria tendrá la encomienda de trabajar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y llevar los apoyos a quienes más los requieren, como parte de las acciones de atención social de su administración.

Antes de este nombramiento, Dumani Heredia se desempeñaba como subsecretaria de Política Social de la misma dependencia, desde donde participó en actividades relacionadas con la entrega de apoyos y programas dirigidos a familias, emprendedores y comunidades campechanas.

Con su llegada, Ariadna Dumani Heredia sustituye a Esteban Hinojosa Rebolledo al frente de la Secretaría de Bienestar. Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los motivos del relevo ni si el anterior titular asumirá otro cargo dentro del Gobierno del Estado.

JGH