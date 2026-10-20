¿Buscas trabajo? Tren Maya solicita ingenieros en Yucatán y el Sureste y así se puede postular

El Tren Maya abrió una convocatoria de empleo 2026 dirigida a profesionistas con estudios de nivel superior que busquen incorporarse a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. Las oportunidades laborales están disponibles en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

La recepción de currículums estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con las bases de la convocatoria. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos y enviar su documentación a los correos electrónicos oficiales de reclutamiento.

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La convocatoria está dirigida a candidatos con actitud de servicio, apego a las normas, adaptabilidad al cambio y orientación a resultados. Además de contar con el grado académico requerido, deberán cumplir con las condiciones legales y administrativas señaladas por la empresa.

¿Qué ingenierías solicita el Tren Maya en su convocatoria 2026?

El proceso de reclutamiento contempla 15 especialidades de ingeniería para cubrir distintos perfiles profesionales. Las carreras consideradas son:

Electrónica.

Electromecánica.

Eléctrica.

Mecánica.

Mecatrónica.

Telecomunicaciones.

Mecánica automotriz.

Industrial.

Mantenimiento Industrial.

Sistemas Ambientales.

Seguridad e Higiene.

Mecánica y Eléctrica.

Logística y Transporte.

Transporte.

Ferroviaria.

Los puestos se ubican en cinco estados del sureste mexicano: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. La convocatoria establece que los aspirantes deben ser originarios de alguna de estas entidades.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Tren Maya?

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán cumplir con las siguientes condiciones:

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Ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos. No contar con sentencia firme por la comisión de algún delito. No estar registrados como deudores alimentarios morosos. No estar inhabilitados para el servicio público ni tener algún otro impedimento legal. Comprometerse a cumplir las normas, disposiciones y reglamentos de Tren Maya S.A. de C.V. Contar con título, cédula profesional o certificado que acredite el nivel de estudios solicitado.

También deberán acreditar su escolaridad mediante la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por la empresa.

Finalmente, Tren Maya señala que todos los procesos de reclutamiento, selección e ingreso son gratuitos. Para prevenir posibles fraudes, la empresa indica que las comunicaciones oficiales se realizarán únicamente a través de sus canales institucionales.