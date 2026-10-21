Buscan a Miguel Antonio, joven de Escárcega desaparecido tras viajar rumbo a Mérida

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y familiares solicitan apoyo para localizar a Miguel Antonio Crisóstomo Guillermo, de 22 años, originario del ejido La Libertad, en el municipio de Escárcega, de quien se desconoce su paradero desde el pasado lunes 19 de octubre.

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De acuerdo con información difundida por sus familiares, el joven tenía previsto viajar de Palenque, Chiapas, hacia Mérida, Yucatán, cuando perdieron comunicación con él. La ficha de búsqueda de la Fiscalía señala que el último contacto ocurrió entre las 18:00 y las 19:00 horas del 19 de octubre, mediante WhatsApp, y que sus familiares reportaron que se encontraba en Mérida.

La FGECAM habilitó el número telefónico 981 81 1 94 00 para recibir reportes anónimos. / Especial

Miguel Antonio es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.75 metros, tiene tez clara, cabello corto y negro, así como ojos oscuros. Entre sus señas particulares destacan un lunar en medio del pecho y tatuajes con la fecha 1986 en el cuello, la palabra “Nayla” en el brazo izquierdo y un diseño de dos manos acompañado de la frase “Mimente Memory”.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares solicitaron la colaboración ciudadana y difundieron los números 771 328 2971, para llamadas, y 984 142 8743, para WhatsApp. También se puede proporcionar información a la Fiscalía de Campeche al 981 81 1 94 00 o acudir a la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias de su desaparición.

JGH