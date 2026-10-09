Desaparece reo del penal de Kobén, en Campeche; despliegan operativo de búsqueda

La desaparición de un reo del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén movilizó a las autoridades, luego de que durante el pase de lista no fuera localizado, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para tratar de ubicarlo.

Noticia Destacada Choque entre camioneta, moto y bicicleta deja dos heridos en el malecón de Campeche

Trascendió que el interno presuntamente llevaba alrededor de un mes en el penal, donde, al detectarse su ausencia, se realizó una revisión en el interior del centro penitenciario, sin que hasta el momento se lograra dar con su paradero.

Las acciones de búsqueda se extendieron al poblado de Kobén y comunidades cercanas, donde se desplegó un operativo para tratar de localizar al reo, ante la posibilidad de que se encuentre fuera de las instalaciones penitenciarias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición ni cómo el interno habría logrado salir del penal, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezcan los hechos y se brinden mayores detalles sobre el caso.

JGH