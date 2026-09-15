Sarampión en Veracruz: Salud confirma 16 casos y dos defunciones por brote en hospital de Xalapa

La Secretaría de Salud confirmó un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), ubicado en Xalapa, Veracruz, con 16 casos confirmados y dos defunciones entre las personas afectadas.

De acuerdo con el reporte oficial, con corte a las 08:00 horas de este 15 de septiembre, otros dos casos permanecen pendientes de resultado.

De los 16 contagios confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de un paciente.

Ante esta situación, la dependencia federal envió a Veracruz una brigada especializada para reforzar la vigilancia epidemiológica, vacunación y las medidas destinadas a detener las cadenas de transmisión.

¿Qué se sabe de las dos defunciones por el brote de sarampión?

Salud informó que entre los casos confirmados se registraron dos fallecimientos.

Una de las defunciones corresponde a una niña de 10 años que recibía tratamiento por linfoma no Hodgkin.

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El segundo caso corresponde a un paciente de 22 años. La dictaminación relacionada con esta defunción está prevista para el 17 de septiembre, por lo que todavía debe concluir ese proceso.

Brigada federal llega a Xalapa para contener el brote

Personal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) se desplegó este 15 de septiembre a Xalapa.

La brigada profundizará la investigación epidemiológica, supervisará las medidas ya implementadas y reforzará las acciones de prevención, control y vacunación.

Las autoridades mantienen además una búsqueda activa de posibles casos, seguimiento de personas contagiadas y sus contactos, así como identificación de cadenas de transmisión dentro y fuera de la unidad médica.

Veracruz dispone de más de 260 mil vacunas contra sarampión

La Secretaría de Salud informó que en México se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden a Veracruz.

Actualmente, el estado cuenta con un inventario superior a 260 mil dosis disponibles.

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Secretaría de Salud refuerza acciones para investigar y contener brote de sarampión en Xalapa, Veracruz



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La dependencia llamó a la población de Xalapa a revisar sus esquemas de vacunación, con especial atención en niñas, niños y personas con condiciones que puedan incrementar el riesgo de complicaciones.

Salud señaló que mantendrá presencia directa en Veracruz y continuará con la vigilancia reforzada para detectar nuevos contagios y cortar posibles cadenas de transmisión.

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