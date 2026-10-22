Síguenos

Última hora

Yucatán

Dan 25 años de prisión a un hombre por quitarle la vida a su padre en El Roble Agrícola, Mérida

Campeche / Sucesos

Aparatoso accidente en la carretera Carmen-Isla Aguada deja una moto destruida y dos heridos

Dos jóvenes salieron ilesos tras estrellar su moto contra un vehículo en el kilómetro 21 de la carretera Carmen Isla Aguada. La Guardia Nacional auxilió en el acuerdo de daños.

Por Israel Lozano

22 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Dos jóvenes pescadores sufrieron un accidente vial en la vía Ciudad del Carmen Isla Aguada.
Dos jóvenes pescadores sufrieron un accidente vial en la vía Ciudad del Carmen Isla Aguada. / Israel Lozano

Dos jóvenes que se dirigían a pescar a la villa de Isla Aguada resultaron con golpes y lesiones menores, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara por alcance contra un automóvil blanco que, presuntamente, detuvo su marcha de manera imprevista sobre la carretera federal Ciudad del Carmen Isla Aguada, a la altura del kilómetro 21.

Elementos de la Fiscalía y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo en la colonia Belisario Domínguez.

Noticia Destacada

Fuerte operativo de Fiscalía y Marina sorprende a vecinos de Belisario Domínguez, Ciudad del Carmen

El accidente ocurrió cuando los ocupantes de una motocicleta Italika, que no portaba placa de circulación, se desplazaban con dirección a Isla Aguada. Al llegar al punto referido, el conductor no habría logrado frenar a tiempo y terminó chocando contra la parte trasera del vehículo, impactándose directamente contra la cajuela.

Tras el golpe, ambos jóvenes terminaron sobre el acotamiento de la carretera, con diversas contusiones en el cuerpo, mientras que la motocicleta sufrió daños severos y quedó prácticamente destruida. A pesar de lo aparatoso del percance, las lesiones de los involucrados no ameritaron su traslado a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Debido a que los conductores no lograban llegar inicialmente a un acuerdo sobre los daños materiales, dialogaron ante la presencia de los agentes para evitar mayores complicaciones legales.

La motocicleta Italika involucrada en el choque resultó completamente destruida.
La motocicleta Italika involucrada en el choque resultó completamente destruida. / Israel Lozano

Finalmente, ambas partes acordaron hacerse responsables de sus propias afectaciones, por lo que el conductor del automóvil continuó su camino con los daños en la cajuela, mientras que el motociclista solicitó el apoyo de una camioneta para trasladar la unidad siniestrada de regreso a Ciudad del Carmen.

Una vez que los elementos federales recabaron los datos correspondientes y confirmaron que los involucrados habían llegado a un acuerdo, se retiraron del lugar. El incidente dejó únicamente daños materiales y lesiones menores, sin que fuera necesario el traslado de los jóvenes a un centro médico.

JGH

Te puede interesar