Aparatoso accidente en la carretera Carmen-Isla Aguada deja una moto destruida y dos heridos

Dos jóvenes que se dirigían a pescar a la villa de Isla Aguada resultaron con golpes y lesiones menores, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara por alcance contra un automóvil blanco que, presuntamente, detuvo su marcha de manera imprevista sobre la carretera federal Ciudad del Carmen Isla Aguada, a la altura del kilómetro 21.

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El accidente ocurrió cuando los ocupantes de una motocicleta Italika, que no portaba placa de circulación, se desplazaban con dirección a Isla Aguada. Al llegar al punto referido, el conductor no habría logrado frenar a tiempo y terminó chocando contra la parte trasera del vehículo, impactándose directamente contra la cajuela.

Tras el golpe, ambos jóvenes terminaron sobre el acotamiento de la carretera, con diversas contusiones en el cuerpo, mientras que la motocicleta sufrió daños severos y quedó prácticamente destruida. A pesar de lo aparatoso del percance, las lesiones de los involucrados no ameritaron su traslado a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Debido a que los conductores no lograban llegar inicialmente a un acuerdo sobre los daños materiales, dialogaron ante la presencia de los agentes para evitar mayores complicaciones legales.

La motocicleta Italika involucrada en el choque resultó completamente destruida. / Israel Lozano

Finalmente, ambas partes acordaron hacerse responsables de sus propias afectaciones, por lo que el conductor del automóvil continuó su camino con los daños en la cajuela, mientras que el motociclista solicitó el apoyo de una camioneta para trasladar la unidad siniestrada de regreso a Ciudad del Carmen.

Una vez que los elementos federales recabaron los datos correspondientes y confirmaron que los involucrados habían llegado a un acuerdo, se retiraron del lugar. El incidente dejó únicamente daños materiales y lesiones menores, sin que fuera necesario el traslado de los jóvenes a un centro médico.

JGH