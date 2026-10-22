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Diligencia en terrenos junto al cementerio Siglo XXI de Campeche provoca confrontación con el Ayuntamiento

Una diligencia encabezada por Alexandro Brown Gantús cerca del cementerio Siglo XXI de Campeche generó tensión con personal del Ayuntamiento y motivó la presencia de policías y Fiscalía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de oct de 2026

1 min

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Una diligencia en terrenos aledaños al cementerio Siglo XXI derivó en un enfrentamiento.
Una diligencia en terrenos aledaños al cementerio Siglo XXI derivó en un enfrentamiento. / Dismar Herrera

Una diligencia encabezada por Alexandro Brown Gantús en terrenos aledaños al cementerio Siglo XXI derivó en un confrontamiento con personal del Ayuntamiento, por lo que fue solicitado el apoyo de elementos policiales y de la Fiscalía para atender la situación.

Personal de la FGE Campeche acudió al fraccionamiento Colinas del Sur para ejecutar una orden judicial.

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Durante las labores no se tenía contemplada la presencia de trabajadores del Ayuntamiento, cuya intervención generó el conflicto en el lugar, donde al poder registrarse un enfrentamiento fue necesaria la intervención de elementos ministeriales y policías estatales.

En el sitio también se contó con el apoyo de un trascabo para remover la basura acumulada en el área, la cual se encontraba acordonada mientras se desarrollaban los trabajos.

JGH

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