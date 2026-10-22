Diligencia en terrenos junto al cementerio Siglo XXI de Campeche provoca confrontación con el Ayuntamiento

Una diligencia encabezada por Alexandro Brown Gantús en terrenos aledaños al cementerio Siglo XXI derivó en un confrontamiento con personal del Ayuntamiento, por lo que fue solicitado el apoyo de elementos policiales y de la Fiscalía para atender la situación.

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Durante las labores no se tenía contemplada la presencia de trabajadores del Ayuntamiento, cuya intervención generó el conflicto en el lugar, donde al poder registrarse un enfrentamiento fue necesaria la intervención de elementos ministeriales y policías estatales.

En el sitio también se contó con el apoyo de un trascabo para remover la basura acumulada en el área, la cual se encontraba acordonada mientras se desarrollaban los trabajos.

JGH