Tercer operativo sorpresa en Kobén: decomisan drogas y armas hechizas

Un operativo sorpresa implementado por elementos de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) al interior del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén permitió el aseguramiento de equipo telefónico, drogas y armas hechizas que se encontraban presuntamente ocultas de manera ilegal en las galeras.

Las autoridades informaron que durante la intervención no se registraron incidentes violentos ni personas lesionadas.

El penal se ubica en el poblado de Kobén, sobre la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 14.

El operativo fue encabezado por la Fgecam, con el respaldo de aproximadamente 150 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes resguardaron las instalaciones mientras se realizaban las inspecciones en distintos módulos del centro penitenciario.

Las labores se desarrollaron entre las 00:20 y las 02:30 horas de la madrugada. Participaron observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), mientras que binomios caninos especializados apoyaron en la detección de objetos ilícitos.

Durante la revisión se localizaron y decomisaron más de diez equipos de telefonía celular, presuntamente ocultos dentro del reclusorio. También fueron aseguradas dosis de marihuana, droga sintética y diversos objetos prohibidos, entre ellos armas hechizas conocidas como “puntas”.

La inspección se realizó en áreas comunes y módulos de la población penitenciaria, como parte de un operativo integral para detectar sustancias y artículos restringidos.

El despliegue concluyó sin enfrentamientos ni personas lesionadas, manteniéndose el control total del centro penitenciario durante toda la intervención.

Tercer operativo

Las autoridades destacaron que este es el tercer operativo de gran escala realizado en el penal durante 2026. El primero ocurrió el 24 de enero, cuando más de 100 elementos de fuerzas federales y estatales aseguraron armas hechizas, droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y alcohol artesanal.

El segundo se llevó a cabo el 27 de abril, en el que se inspeccionaron 24 celdas y 37 personas privadas de la libertad, asegurándose dinero en efectivo y diversos objetos prohibidos.

Las acciones forman parte de las estrategias de seguridad y control para inhibir actividades ilícitas y reforzar la vigilancia al interior del centro penitenciario.