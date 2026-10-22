¿Lloverá en Campeche este viernes 23 de octubre? SMN prevé chubascos y rachas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 23 de octubre un ambiente caluroso, acompañado de lluvias y rachas de viento en Campeche, debido a la presencia de canales de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe.

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De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Campeche se esperan intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius, por lo que el calor continuará durante la jornada.

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El pronóstico también contempla vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en territorio campechano, condiciones que podrían presentarse junto con las precipitaciones previstas para la región.

Estas condiciones meteorológicas también afectarán a Yucatán y Quintana Roo, donde se pronostican chubascos de 5 a 25 milímetros, temperaturas máximas de 30 a 35 grados y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Aunque el frente frío número 3 se localizará sobre Sonora y provocará lluvias más intensas en el norte del país, las precipitaciones previstas para Campeche estarán relacionadas principalmente con la vaguada sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad.

Ante la posibilidad de lluvias y rachas de viento, se recomienda a la población tomar precauciones al circular por calles y avenidas, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, así como mantenerse pendiente de las actualizaciones meteorológicas.

JGH