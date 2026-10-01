“Estamos hartos”: pagan por agua que no tienen en San Cayetano Campeche; cumple 15 días de desabasto

Alrededor de cien familias del fraccionamiento San Cayetano suman quince días con desabasto de agua potable, mientras las autoridades municipales ‘guardan silencio’.

Esta problemática se suma a la de los cientos de habitantes del barrio de Santa Ana, donde desde hace una semana, en sectores aledaños a la avenida Luis Donaldo Colosio, reportan escasez del vital líquido, y en otras partes falta de presión en las tuberías, lo que los ha obligado a comprar bombas para que el agua suba a sus tinacos.

Noticia Destacada Campeche: Hombre pierde la vida mientras viajaba en el Ko'ox

Ahora, otra crisis del agua se vive en San Cayetano, unidad habitacional ubicada en la intersección de la avenida Luis Donaldo Colosio con la prolongación de la calle Allende, donde, además de la falta del líquido clorado desde hace dos semanas, reportan que desde hace varios años se les han incrementado los cortes del servicio sin que hasta la fecha reciban respuestas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) sobre esta problemática social.

“Estamos hartos, ya cansados con esta situación. Ahora ya son quince días que carecemos de agua. Somos cien familias que hace diez años no teníamos estos problemas, y el colmo es que yo, siendo adulto mayor, soy cumplidor del pago puntual del impuesto del servicio del agua, y las autoridades del SMAPAC me pagan con defi ciencias en el servicio. Esto no es justo. Queremos soluciones, porque tienen el descaro para decir en sus redes sociales que no hay escasez de agua en la ciudad, cuando desde hace semanas hay denuncias de nuevo en las colonias”, manifestó Juan Antonio Medina, vecino de San Cayetano.

Las cien viviendas que enfrentan la escasez de agua se ubican en las calles Privada de la prolongación de la calle Allende, calles San Pablo, 20 de Noviembre y primera privada de la Allende, donde ahora los habitantes se han visto en la necesidad de racionar el vital líquido. “No tenemos agua todas las mañanas y nos encontramos con el problema de que no podemos atender nuestras necesidades básicas de bañarnos, lavar platos, ropa y demás. Hemos reportado este problema al SMAPAC y hasta la fecha siguen sin darnos respuesta, por lo que sí les hacemos el llamado a las autoridades del Ayuntamiento que nos resuelvan”, agregó Jorge Vázquez, habitante del lugar.

Esto se suma al mal estado de las calles, escarpas y drenajes pluviales. Vecinos denuncian que llevan años a la espera de ser atendidos por autoridades del Municipio. “Creo que como somos fraccionamiento, las autoridades municipales piensan que no tenemos carencias, cuando es todo lo contrario. Requerimos de atención a las calles desde hace más de ocho años que nos ignoran”, indicó Isabela Rodríguez.

La situación en San Cayetano no es aislada. En las últimas semanas, múltiples colonias de la ciudad de Campeche han reportado escasez de agua, falta de presión y cortes intermitentes, lo que ha generado molestia entre la población, que exige respuestas claras y soluciones permanentes. “No puede ser que paguemos y no tengamos el servicio. Esto es un abuso”, reclamó otro vecino.

El SMAPAC, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Mientras tanto, las cien familias de San Cayetano siguen esperando que el agua llegue, que las calles se arreglen o que al menos, las autoridades los escuchen.