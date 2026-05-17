Disparos de arma de fuego en Villas Otoch de Cancún alertan a corporaciones de seguridad

Detonaciones de arma de fuego movilizaron a corporaciones de seguridad durante la madrugada de este domingo en la región 247 de Cancún, luego de que sujetos armados dispararan contra la fachada de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas Otoch Primera Etapa, cerca de la avenida Kabah.

El reporte al número de emergencias alertó sobre múltiples disparos en la zona, lo que provocó la llegada de elementos policiacos y personal de apoyo para verificar la situación. Al arribar al sitio, los agentes localizaron indicios balísticos y daños visibles en el exterior del inmueble atacado.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, fueron encontrados cuatro casquillos percutidos de arma corta sobre la vía pública, además de afectaciones en la fachada de la vivienda. La zona fue acordonada para permitir el levantamiento de evidencias y preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos. Vecinos del sector señalaron haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada, lo que generó alarma entre habitantes de la zona.

Versiones extraoficiales indicaron que la agresión podría estar vinculada con un conflicto familiar relacionado con la custodia de un menor. Sin embargo, dicha línea aún no ha sido confirmada oficialmente y formará parte de las investigaciones que se desarrollen en torno al caso.

Peritos y agentes ministeriales acudieron posteriormente al lugar para integrar la carpeta de investigación y recabar testimonios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables. La vivienda permaneció bajo resguardo mientras concluían las diligencias ministeriales en el área.