Caso Godoy en Campeche: Ley Sabina exige investigar presunta censura tras denuncias de violencia digital

Ley Sabina Campeche exigió investigar presuntos actos de censura e intimidación contra estudiantes de la Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), luego de las protestas por denuncias de violencia sexual digital e imágenes de alumnas presuntamente manipuladas con inteligencia artificial.

Noticia Destacada “Un comunicado no basta”: exigen a la Universidad Autónoma de Campeche actuar por caso de alumnas afectadas

En un pronunciamiento difundido este martes 6 de octubre, la organización pidió garantizar la seguridad de las estudiantes, atender sus denuncias sin revictimizarlas y evitar represalias contra quienes se manifiestan.

El posicionamiento se suma a las exigencias de la comunidad estudiantil para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, tanto por la presunta violencia digital como por la actuación del personal universitario durante las protestas.

¿Qué originó las protestas en la preparatoria Godoy?

De acuerdo con testimonios estudiantiles, el viernes 2 de octubre dos alumnas encontraron en la tableta de un compañero fotografías de ellas presuntamente alteradas con inteligencia artificial para generar contenido sexual sin su consentimiento. Según esos relatos, también localizaron material relacionado con otras estudiantes.

Las jóvenes señalaron que acudieron a la dirección para pedir ayuda, pero acusaron que se les solicitó no difundir lo ocurrido. El lunes 5 de octubre, estudiantes se manifestaron dentro de la preparatoria para exigir atención e investigaciones.

El lunes 5 de octubre, los estudiantes se manifestaron dentro del plantel para exigir una investigación y atención a los casos. / Por Esto!

Durante esa protesta, denunciaron que personal docente apagó el equipo de sonido cuando intentaban exponer el caso mediante un micrófono, situación que interpretaron como un intento de silenciarlos. Estos señalamientos corresponden a testimonios del alumnado y no constituyen una determinación de responsabilidad.

Las movilizaciones continuaron este martes 6 de octubre, cuando alumnas volvieron a colocar carteles para exigir justicia, pese al posicionamiento previo de la universidad.

Ley Sabina exige protección y una investigación sin represalias

Ante ese escenario, Ley Sabina Campeche sostuvo que la respuesta institucional no puede reducirse a retirar carteles, borrar expresiones de protesta o advertir al alumnado que será sancionado por continuar manifestándose.

“Las estudiantes no tienen que guardar silencio para resultar cómodas para una institución”, expresó en el comunicado.

Ley Sabina afirmó que la UACAM no puede responder retirando carteles ni amenazando con sancionar las expresiones del alumnado. / Por Esto!

La organización exigió investigar la conducta del personal que aparece en los videos a los que hace referencia su pronunciamiento, así como de cualquier autoridad universitaria que pudiera haber participado en actos de censura, intimidación o amenazas.

También pidió garantías para ejercer la libertad de expresión y protesta dentro de la universidad, además de una atención seria, confidencial y con perspectiva de derechos humanos a las denuncias de violencia sexual digital.

Entre sus demandas incluyó la renuncia o separación del cargo de quien resulte responsable de ordenar, ejecutar o tolerar esas prácticas, previa investigación y determinación de responsabilidades. El documento no identifica por nombre a las personas cuya separación solicita.

¿Qué ha respondido la UACAM?

En el comunicado oficial fechado este martes 6 de octubre de 2026, la UACAM condenó categóricamente cualquier manifestación de acoso, hostigamiento y violencia digital dentro o fuera de sus espacios académicos.

La institución sostuvo que el uso no consentido o la manipulación de imágenes mediante herramientas tecnológicas atenta contra la dignidad, la intimidad y la integridad de su comunidad.

Informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos en la preparatoria Godoy, la Rectoría y la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria, en coordinación con la dirección del plantel, activaron el Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género.

La UACAM condenó el uso no consentido de imágenes y confirmó la activación del Protocolo de Violencia de Género. / Especial

Asimismo, aseguró que ya fueron determinadas e implementadas medidas precautorias y cautelares inmediatas para salvaguardar la integridad física, emocional y académica de las y los estudiantes que pudieran estar involucrados.

“El debido proceso institucional no es un medio de opacidad ni de silencio”, señaló la universidad, al argumentar que este permite evitar la impunidad y la revictimización, además de garantizar la validez legal de las sanciones que imponga la autoridad universitaria.

La UACAM explicó que, por tratarse de estudiantes menores de edad, debe mantener en reserva los datos confidenciales que pudieran poner en riesgo su seguridad o las investigaciones en curso.

También afirmó que ejerce sus facultades para investigar, tramitar y sancionar conductas contrarias a la legislación universitaria, en colaboración institucional y paralela con las autoridades ministeriales ante la posible existencia de conductas delictivas.

El documento no precisa cuáles son las medidas de protección implementadas ni anuncia sanciones concretas o plazos para presentar resultados.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Gaspar Nah Miss, pidió acompañamiento jurídico y psicológico para las alumnas, además de seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

¿Qué es la Ley Sabina y por qué se llama así?

La Ley Sabina es una iniciativa ciudadana que impulsa reformas para prevenir y sancionar el incumplimiento de las pensiones alimenticias, mediante registros de deudores y mecanismos que garanticen el sustento de niñas, niños y adolescentes. Fue promovida por la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez, a partir de su experiencia al reclamar la manutención de su hija.

Su nombre hace referencia a Sabina, hija de la activista, cuyo caso inspiró la lucha por el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Noticia Destacada Alumnos denuncian acoso y violencia digital; UACAM activa medidas de protección

Ley Sabina Campeche cerró su pronunciamiento con un mensaje de respaldo a las estudiantes y exigió que sus denuncias sean escuchadas y atendidas.

“La protesta no se castiga, la violencia sí debe investigarse y a las estudiantes se les respeta”, concluyó.

JGH