La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Betsi Alejandra Cardona Centeno, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida luego de que se le perdiera el rastro en la ciudad de San Francisco de Campeche.

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De acuerdo con los antecedentes, no es la primera vez que se reporta su desaparición: hubo avisos anteriores el 1 de septiembre y el 27 de octubre. Ahora, la ficha de búsqueda señala que fue vista por última vez el 10 de noviembre, alrededor de las 6:00 horas, cuando se percataron de que ya no se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Ampliación Esperanza, en San Francisco de Campeche. Desde entonces, no ha regresado a casa y se desconoce su paradero.

Como parte de las características proporcionadas para facilitar su identificación, Betsi Alejandra es de complexión media, mide aproximadamente 1.49 metros, tiene tez blanca, rostro ovalado, ojos cafés, nariz ancha y boca grande. Su cabello es castaño, lacio y le llega hasta los hombros. También tiene un lunar en la parte superior izquierda de la frente.

Fiscalía de Campeche activa búsqueda de Betsi Alejandra

La Fiscalía pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a encontrarla comunicarse al 981 81 1 94 00 o reportarla a través de sus canales oficiales.

La colaboración ciudadana puede ser importante para dar con su paradero y lograr que regrese con sus familiares.

JGH