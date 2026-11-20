La presunta detención del conductor de un automóvil Mazda rojo, involucrado en el accidente que cobró la vida de una joven estudiante de 25 años, trascendió en redes sociales luego del fatal percance ocurrido el jueves 19 de noviembre en la carretera Mérida-Progreso, en Yucatán.

De acuerdo con publicaciones difundidas en plataformas digitales, el automovilista habría sido detenido por las autoridades después de la colisión. Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) no habían emitido un posicionamiento oficial para confirmar su situación jurídica.

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Según los testimonios recabados en el lugar, el conductor del Mazda presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando impactó contra otros vehículos. La fuerza del choque habría provocado que una camioneta Kia Seltos saliera proyectada hacia los carriles contrarios, donde impactó contra un automóvil MG en el que viajaba la joven que perdió la vida.

El impacto provocó que el automóvil MG terminara fuera de la carretera y chocara contra un árbol. En el accidente también estuvieron involucrados el Mazda rojo, dos camionetas, una Kia Seltos y una Chevrolet Blazer. El saldo fue una joven fallecida y dos personas lesionadas.

¿Quién es el señalado?

En redes sociales, usuarios difundieron el nombre de un hombre identificado como Ricardo “N”, a quien relacionaron con el automóvil Mazda rojo involucrado en el accidente. Según esas publicaciones, sería originario de Puebla y residiría en el fraccionamiento Altozano, en Mérida.

Tras difundirse su presunta identidad, internautas compartieron videos de una cuenta de Instagram en los que aparentemente aparece conduciendo el vehículo deportivo y haciendo referencias a la velocidad. Sin embargo, estos señalamientos no constituyen una confirmación oficial de su participación ni de su responsabilidad en el accidente.

Exigen justicia en redes sociales

Tras darse a conocer la tragedia, usuarios de distintas plataformas digitales expresaron indignación y exigieron que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Entre las versiones que circularon también se mencionó que el automóvil habría circulado a cerca de 170 kilómetros por hora y que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. No obstante, estos señalamientos no han sido confirmados por las autoridades.

Por ahora, se mantiene pendiente la información oficial sobre la situación jurídica del conductor y el deslinde de responsabilidades por el accidente ocurrido en la carretera Mérida-Progreso.