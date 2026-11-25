La tarde de este miércoles se registró un evento de pleamar, igual conocido como marea alta, situación que generó encharcamientos menores en algunos tramos de la zona costera del puerto de Champotón, sin que se registre mayor eventualidad.

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Lo anterior debido al ingreso del Frente Frío 08, el cual mantiene un evento de Norte sobre el litoral champotonero, paralizando las actividades ribereñas como las pesquerías de escamas mediante el lanceo y la lisera. También mantiene cielo nublado a medio nublado, acompañado de rachas de viento moderadas y alto oleaje.

Los efectos fueron visibles en varios tramos de la zona costera como el balneario popular Boca del Río, igual conocido como zona del manglar, tramos de la avenida Revolución, el parador turístico del API de Campeche, ubicado por la avenida Carlos Sansores, así como el parador fotográfico de la ciudad.

Las actividades ribereñas permanecen paralizadas por segundo día. / Jorge May

El evento de pleamar generó movilización del personal de Protección Civil de Champotón, quienes reforzaron medidas preventivas en varios de los puntos referidos en la zona del malecón, ante el incremento del nivel del agua.

Hasta el momento no se han registrado lluvias fuertes, aunque están pronosticadas, según los reportes meteorológicos. El clima se mantiene fresco en el puerto, con posible descenso durante las próximas horas.

JGH