Una condena de 39 años de prisión deberá purgar Baldomero N, luego de que un juez lo declarara culpable de abusar sexualmente en tres ocasiones de una menor de edad, aprovechándose de la cercanía y confianza que mantenía con la familia de la víctima.

Noticia Destacada Despejan carretera a Ciudad del Carmen por acumulación de arena tras el paso del Frente Frío 8

El fallo judicial se dictó el pasado 25 de noviembre tras acreditarse plenamente su responsabilidad penal por el delito de violación equiparada en concurso real homogéneo, además de imponérsele el pago obligatorio por concepto de reparación del daño en favor de la afectada.

De acuerdo con las indagatorias integradas por el Centro de Justicia para las Mujeres, los hechos ocurrieron cuando la víctima aún era menor de edad. El hoy sentenciado utilizó el vínculo de confianza que tenía con el entorno familiar para agredirla en tres distintos momentos.

Tras presentarse la denuncia correspondiente, el Ministerio Público reunió los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión, mandato judicial que fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Una vez puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, y tras desahogarse las etapas del proceso penal con el seguimiento de la Vicefiscalía de Control Judicial de la Fiscalía General del Estado de Campeche FGECAM, se emitió la sentencia condenatoria. Actualmente, Baldomero N permanece recluido en el Centro de Reinserción Social, donde cumplirá la pena establecida.

JGH