Un accidente entre dos vehículos provocó complicaciones viales la mañana de este jueves 19 de noviembre en la carretera Mérida–Progreso, a la altura del TecnoHotel y cerca de la salida de Xcanatún, donde una de las unidades terminó volcada sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocasionó que la circulación se volviera lenta en ese tramo, mientras los automovilistas tuvieron que reducir la velocidad para avanzar por la zona.

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De manera preliminar, trascendió que el accidente habría dejado una persona fallecida; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si hubo víctimas mortales ni se han proporcionado detalles sobre las personas involucradas.

Las causas del choque tampoco han sido precisadas. En los primeros reportes se indicó que los cuerpos de emergencia aún no habían llegado al sitio.

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Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al transitar por la carretera Mérida–Progreso, especialmente en las inmediaciones del TecnoHotel.