“Que se haga justicia por mi niña”, fue el llamado de Marisol Parra, maestra de Natasha Parra, joven que perdió la vida en el accidente ocurrido en la carretera Mérida-Progreso, quien compartió un video en redes sociales para expresar su indignación y exigir que el caso no quede impune.

En la grabación, la docente manifestó el dolor que le provocó la muerte de Natasha y cuestionó que, presuntamente por la imprudencia de otro conductor, la joven perdiera la vida cuando se dirigía a la escuela.

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“Que por culpa de un desgraciado inconsciente, al que le vale hasta su propia vida, le haya arrebatado la vida a mi niña”, expresó Marisol Parra.

De acuerdo con los primeros datos del accidente, Natasha viajaba en un automóvil MG blanco cuando ocurrió el choque múltiple, en el que estuvieron involucrados cinco vehículos.

Presuntamente, el conductor de un Mazda circulaba a exceso de velocidad cuando impactó contra una camioneta Kia, que salió proyectada, atravesó el camellón central y cayó sobre el automóvil en el que viajaba la joven.

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El conductor del Mazda resultó ileso, mientras que Natasha perdió la vida a consecuencia del impacto.

Ante lo ocurrido, la maestra pidió que las autoridades apliquen todo el peso de la ley contra quien resulte responsable y que la justicia se aplique por igual, sin importar de quién se trate.

Aunque reconoció que ninguna condena podrá devolverle la vida a Natasha, insistió en que el caso no debe quedar impune.