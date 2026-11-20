La exalcaldesa de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, ya se encuentra en Cancún, luego de ser detenida la noche del jueves en la Ciudad de México por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el lavado de vehículos oficiales durante su administración.

La exfuncionaria llegó a Quintana Roo alrededor de las 6:00 de la mañana de este viernes y posteriormente fue ingresada a la cárcel de Cancún, debido a que el centro penitenciario de Playa del Carmen no cuenta con un área destinada para mujeres.

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Su detención deriva de una orden judicial por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Campos Miranda fue asegurada a las 19:47 horas del jueves 19 de noviembre, en la colonia De la Unión Zapata, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En el operativo participaron agentes de la Policía de Investigación de Quintana Roo, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El expediente de la Fiscalía General del Estado señala que, entre 2022 y 2024, durante su gobierno se habrían otorgado tres licitaciones presuntamente irregulares a un particular para lavar unidades de Servicios Públicos Municipales, cuyos pagos superaron los 62 millones de pesos.

Los pagos superaron los 62 millones de pesos y uno de los datos bajo revisión es que se reportaron hasta 865 lavados en un mes, pese a que el Ayuntamiento tenía 123 unidades / Especial

Uno de los datos bajo investigación es que el Ayuntamiento tenía 123 vehículos, pero se llegaron a reportar hasta 865 lavados en un solo mes. Además, la empresa contratada contaba con apenas 15 trabajadores y no habría presentado documentación fiscal para respaldar algunos de los primeros contratos.

La Fiscalía sostiene que también hubo omisiones de funcionarios municipales al momento de supervisar los servicios y comprobar que los trabajos realmente se realizaran.

Pero este no es el único señalamiento financiero que enfrentaba la exalcaldesa. Antes de su captura ya existían procedimientos administrativos por observaciones superiores a 80 millones de pesos, relacionadas con obra pública y prestación de servicios, derivadas de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. No se ha establecido que estos expedientes estén relacionados con la investigación penal actual.

Su trayectoria también tomó relevancia en septiembre de 2026, cuando fue nombrada fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo en la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, pese a los cuestionamientos por los procedimientos que enfrentaba en Quintana Roo.

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A esto se suma que en 2025 dos excolaboradores de su gobierno fueron detenidos y vinculados a proceso por presuntas irregularidades en la adjudicación de terrenos en la colonia Cristo Rey, en Playa del Carmen.

Campos Miranda encabezó el Ayuntamiento de Solidaridad de 2021 a 2024 bajo las siglas del PAN. En las elecciones de 2024 buscó continuar en el cargo, pero perdió frente a Estefanía Mercado, de Morena. Ahora, desde la cárcel de Cancún, deberá enfrentar el procedimiento judicial derivado de la orden de aprehensión, mientras se determina su situación jurídica.