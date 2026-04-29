INE aplicará examen a 35 aspirantes a dirigir el IEEC en Campeche

Los 35 aspirantes a la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) presentarán el examen de conocimiento el próximo 9 de mayo.

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La aplicación de la prueba será desde el lugar que deseen realizarlo los aspirantes, ya que será un examen en línea con una duración estimada de cinco horas.

Con lo que evaluarán los conocimientos que tengan en materia electoral, matemáticas, lenguaje y comunicación transversal.

El secretario de la Junta Local del INE, Juan Carlos Ara Sarmiento, explicó que los aspirantes que aprueben el examen posteriormente deben presentar un ensayo y finalizarán los seleccionados con la entrevista con los consejeros del INE.

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JGH