Síguenos

Última hora

México

Morena respalda al gobierno de México ante solicitudes de extradición de EU 

Campeche

INE aplicará examen a 35 aspirantes a dirigir el IEEC en Campeche

Los 35 aspirantes a la presidencia del IEEC en Campeche presentarán el 9 de mayo un examen en línea para avanzar en el proceso de selección.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

29 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Comienza depuración de aspirantes a la presidencia del IEEC
Comienza depuración de aspirantes a la presidencia del IEEC / Lucio Blanco

Los 35 aspirantes a la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) presentarán el examen de conocimiento el próximo 9 de mayo.

Adulto mayor murió por golpe de calor en Campeche, revela Salud estatal

Noticia Destacada

Revelan que primera muerte por golpe de calor en Campeche fue de un adulto mayor

La aplicación de la prueba será desde el lugar que deseen realizarlo los aspirantes, ya que será un examen en línea con una duración estimada de cinco horas.

Con lo que evaluarán los conocimientos que tengan en materia electoral, matemáticas, lenguaje y comunicación transversal.

El secretario de la Junta Local del INE, Juan Carlos Ara Sarmiento, explicó que los aspirantes que aprueben el examen posteriormente deben presentar un ensayo y finalizarán los seleccionados con la entrevista con los consejeros del INE.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH