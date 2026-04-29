Revelan que primera muerte por golpe de calor en Campeche fue de un adulto mayor

La Secretaría de Salud (SSA) del Estado confirmó que la primera muerte a causa de golpe de calor registrada aquí se trató de un hombre adulto mayor del municipio de Campeche, al tiempo que advirtió que continuarán registrándose casos de deshidratación y golpes de calor derivados de las altas temperaturas que persisten en la geografía estatal.

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Por tal razón, la dependencia del sector salud recomendó a las y los campechanos mantenerse hidratados mediante el consumo constante de líquidos, utilizar ropa ligera, así como evitar en la medida de lo posible salir a la calle entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde, que es el lapso de tiempo en el que se presentan los picos más altos de altas temperaturas.

La titular de la SSA en Campeche, Josefa Castillo Avendaño, explicó que este deceso corresponde a un varón, considerado dentro de los grupos vulnerables ante condiciones climáticas extremas. Precisó que el caso fue atendido por el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos elementos actuaron de manera oportuna tras recibir el reporte. No obstante, el paciente falleció al llegar al hospital.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, a nivel nacional se han registrado tres defunciones por golpe de calor en la actual temporada, de las cuales una corresponde al Estado de Campeche. Ante este panorama, la funcionaria reiteró la necesidad de reforzar las medidas preventivas, especialmente entre niños, jóvenes y adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

Castillo Avendaño subrayó que es fundamental evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, así como mantenerse cubiertos y consumir líquidos de manera constante. Además, exhortó a padres de familia a procurar que los menores lleven agua suficiente a las escuelas y permanezcan hidratados durante la jornada escolar.

En cuanto a los síntomas de alerta, indicó que el golpe de calor puede manifestarse con dolor de cabeza, mareos, vómito y desorientación, por lo que recomendó acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar alguno de estos signos.

Finalmente, advirtió que se prevé un incremento en los casos debido a la persistencia de altas temperaturas, por lo que insistió en la importancia del autocuidado, particularmente en personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o padecimientos cardiacos, quienes deben evitar exponerse en horarios críticos para prevenir consecuencias graves en su salud.

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JGH