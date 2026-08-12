Lluvia se intensifica en Campeche este miércoles; ¿hasta qué hora continuará?

La lluvia comenzó a intensificarse durante la tarde de este miércoles 12 de agosto en Campeche, luego de una mañana con periodos de cielo despejado y medio nublado, tal como se contemplaba en el pronóstico meteorológico para el Estado.

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Conforme avanzó la tarde aumentó la nubosidad y comenzaron a registrarse precipitaciones en diferentes puntos, condiciones que podrían mantenerse durante las próximas horas. El pronóstico advertía desde la mañana sobre lluvias moderadas a fuertes, sin descartar algunas puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente en las regiones Norte, Centro, Oriente y Sur de Campeche, por lo que prácticamente buena parte del territorio estatal mantiene condiciones favorables para lluvias y tormentas durante este miércoles.

La inestabilidad está relacionada con un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche, combinado con el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y la influencia de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México y el Caribe occidental.

Además, las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante los próximos días, ante el avance de una nueva onda tropical sobre la Península de Yucatán previsto para el fin de semana, por lo que se mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.

Ante el incremento de las lluvias, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos, principalmente en vialidades donde puedan generarse acumulaciones de agua. También se pide evitar cruzar zonas inundadas y no resguardarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

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La población deberá mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos y de Protección Civil ante posibles cambios en las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde y noche de este miércoles, cuando podrían continuar las lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

JGH