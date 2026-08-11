Reportan evacuación de pacientes y personal del Hospital O'Horán de Mérida

Movilización se registró este martes en el nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida, luego de que se reportara una presunta fuga de gas dentro de las instalaciones.

El aviso generó la evacuación de pacientes y trabajadores del nosocomio, quienes fueron trasladados al exterior del inmueble como medida de precaución.

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Médicos, enfermeros, personal de limpieza y otros empleados permanecieron fuera del hospital mientras se evaluaba la situación.

Las personas desalojadas esperaron indicaciones de las autoridades y del personal especializado que acudió para revisar las instalaciones y determinar el origen del reporte.

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Las autoridades no han emitido un informe oficial que confirme la presunta fuga, por lo que se mantiene la expectativa sobre el resultado de la inspección.