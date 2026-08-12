Operativo en Champotón deja tres detenidos, armas y presuntas sustancias ilícitas en Sihochac

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidas en la Junta Municipal de Sihochac, Champotón, luego de una intervención policiaca en la que fueron aseguradas dos armas, cartuchos de diferentes calibres, presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Ermita, entre Hidalgo y Álvaro Obregón, después de que elementos de la Policía Municipal de Champotón recibieran un reporte sobre la presencia de personas presuntamente armadas y posiblemente relacionadas con la venta de sustancias ilícitas.

Al trasladarse al sitio, los agentes municipales, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, ubicaron a dos hombres y una mujer. Durante la intervención fueron aseguradas un arma de fuego y otra de fabricación hechiza, además de varios cartuchos.

Los agentes aseguraron un arma de fuego y también localizaron un arma de fabricación hechiza. / Especial

Entre los indicios había cartuchos de calibres .45, .22 y 9 milímetros, así como diversos envoltorios que contenían sustancias con características similares a narcóticos. También fue asegurada una cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto no fue especificado.

Ante lo encontrado, las tres personas fueron detenidas y trasladadas para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, junto con las armas, cartuchos, presuntas sustancias ilícitas y demás indicios.

Será la autoridad federal la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los tres detenidos, así como establecer la procedencia de las armas y la naturaleza de las sustancias aseguradas.

JGH