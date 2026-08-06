Llevan a juicio a un hombre acusado de invadir un predio en Mérida y negarse a desalojarlo

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Antonio Alejandro M.G. por su presunta responsabilidad en el delito de despojo de cosa inmueble, luego de que habría ocupado de manera irregular un predio ubicado en la colonia Xoclán López Portillo, en Mérida.

Durante la audiencia inicial celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación presentaron los datos de prueba reunidos dentro de la causa penal 234/2025 y solicitaron que el acusado fuera vinculado a proceso.

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De acuerdo con la información expuesta ante la autoridad judicial, los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando el imputado presuntamente ingresó y ocupó un terreno localizado en la calle 43 por 38 de dicha colonia, sin contar con la autorización de la propietaria legítima del inmueble.

La parte acusadora señaló que, pese a la solicitud para abandonar el predio, el hombre presuntamente se negó a retirarse, ocasionando un posible perjuicio patrimonial a la afectada.

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Durante la audiencia, Antonio Alejandro M.G. solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que será en una fecha posterior cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Como parte de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el juez determinó que el acusado deberá acudir a firmar periódicamente, tendrá prohibido salir del estado sin autorización judicial y permanecerá bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares mientras continúe el proceso legal.