Así llegó Unión al Centenario de Mérida, el primer elefante del zoológico

El Zoológico Centenario de Mérida celebra 116 años de historia como uno de los espacios públicos más representativos de la capital yucateca.

A lo largo de más de un siglo ha recibido a miles de visitantes y ha albergado especies que permanecen en la memoria de varias generaciones, entre ellas la elefanta "Unión", considerada por muchos como el primer elefante que habitó este emblemático parque.

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Su historia volvió a cobrar relevancia gracias a una fotografía antigua difundida en redes sociales por la página Mérida en la Historia, donde se recuerda uno de los momentos más singulares que ha vivido el recinto.

Así fue la llegada de Unión al Zoológico Centenario de Mérida

De acuerdo con registros históricos, en enero de 1981 la elefanta "Unión" fue donada al Zoológico Centenario por un circo.

Mérida en la Historia compartió a los elefantes en el Centenario de Mérida / Mérida en la Historia

La fotografía de aquella época muestra a la elefanta durante su llegada al parque, acompañada por tres de sus hermanos provenientes del mismo circo, en una escena que despertó la curiosidad y el asombro de los habitantes de Mérida.

El arribo de los enormes animales se convirtió rápidamente en un acontecimiento para la ciudad y quedó registrado como uno de los episodios más llamativos en la historia del Centenario, pues pocas veces un ejemplar de estas dimensiones había sido visto tan de cerca por las familias meridanas.

La historia de Unión sigue siendo un misterio

Con el paso del tiempo, los elefantes desaparecieron del Zoológico Centenario. Sin embargo, no existe información oficial ampliamente documentada sobre el destino final de "Unión" ni de los otros ejemplares que llegaron junto con ella.

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Personas que visitaban el parque durante la década de 1980 recuerdan que la elefanta permanecía en un espacio ubicado entre las áreas donde actualmente se encuentran los leones y los hipopótamos.

Actualmente ya no hay elefantes en el Centenario de Mérida / Mérida en la Historia

La ausencia de registros públicos sobre su salida del zoológico ha convertido a "Unión" en uno de los animales más recordados por los meridanos y, al mismo tiempo, en uno de los mayores enigmas dentro de la historia del Centenario.

Un recuerdo que permanece entre los meridanos

A 116 años de la fundación del Zoológico Centenario, historias como la de "Unión" continúan despertando la nostalgia de quienes visitaron el parque durante su infancia y descubren a nuevas generaciones que, hace más de cuatro décadas, Mérida llegó a tener un elefante como uno de los principales habitantes de su zoológico, un hecho que quedó inmortalizado gracias a una fotografía histórica que hoy revive uno de los capítulos más memorables del recinto.