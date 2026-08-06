Continúan los despidos en el Tren Maya: reportan nuevas bajas en Mérida, Campeche y Tulum

Alrededor de 80 ex trabajadores del Tren Maya despedidos el pasado 1 de julio manifestaron que acudieron a la Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl) donde únicamente recibieron dos cartas: una de recomendación y otra de inconformidad por no recibir sus liquidaciones.

Karla Sandoval una de las empleadas que fueron cesadas, informó que Omar Jibran Román Tejeros, representante legal de la empresa turística Gafsacomm, ahora Grupo Mundo Maya, les entregó a todos y cada uno de los que fueron citados ayer, una carta de recomendación y otra de su inconformidad por no recibir el finiquito correspondiente.

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Afirmó que, bajo presiones y amenazas, Román Tejeros les indicó que cada uno debe viajar a la Ciudad de México a interponer su inconformidad porque la oficina del Cfcrl en la entidad no tiene competencia en este tipo de despidos.

“Ayer acudimos al Centro Federal confiados en que recibiríamos una respuesta favorable a nuestras demandas, tal como se nos ofreció el pasado 2 de julio; lamentablemente, se nos informó que ni la compensación del mes de diciembre se no podrá pagar como finiquito”, dijo Karla Sandoval.

Continúa el “recorte”

Mientras tanto, los despidos continúan, tanto en Mérida –especialmente entre los empleados del Museo del Ferrocarril, ubicado en los terrenos de La Plancha–, así como en Calotmul (Campeche), Tulum (Quintana Roo), y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México.

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Tan sólo en las oficinas de La Plancha fueron dadas de baja 60 personas, 20 de ellas laboraban en el Museo del Ferrocarril.

De acuerdo con su sitio web, Grupo Mundo Maya opera 7 hoteles ubicados en las zonas arqueológicas más importantes del Sureste mexicano; 4 parques y 2 museos que preservan y comparten la riqueza natural, cultural e histórica de México; 12 aeropuertos que fortalecen la conectividad del norte, centro y sureste del país, así como 18 estaciones de combustible/servicio distribuidas estratégicamente a nivel nacional.