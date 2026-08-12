Yanet García revela que es demisexual en “La Casa de los Famosos México”.

Las confesiones dentro de “La Casa de los Famosos México” continúan generando conversación. Y es que recientemente Yanet García reveló a sus compañeros y al público que ella pertenece a la comunidad LGBT+, esto debido a que la conocida como “chica del clima” se identifica como demisexual.

La participante se encontraba con sus compañeros cuando confesó su orientación sexual, este momento generó sorpresa entre los presentes y también en gran parte del público. Junto con esto, Yanet compartió algunos detalles de su orientación y cómo vive su sexualidad.

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¿Cómo confesó Yanet García que es demisexual?

La conversación surgió de manera espontánea mientras varios participantes compartían detalles sobre sus vidas amorosas y algunos hábitos en las relaciones íntimas. En ese espacio, sus compañeros cuestionaron a la participante sobre detalles de su vida sexual a lo que Yanet confesó que era demisexual.

“Yo soy demisexual. Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos que tenga una conexión emocional primero”. comentó la participante generando sorpresa entre sus compañeros pues algunos desconocían cuál era el significado exacto del término.

Ante esto, Yanet García ejemplifico que la atracción física superficial no es suficiente para que sienta deseo por alguien, descartando por completo las relaciones casuales sin previo involucramiento afectivo: “No me gusta como ‘just for fun’, no me gusta. Yo sí necesito sentir una conexión para poder tener algo más”.

¿Qué significa ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación que forma parte del espectro asexual. Quienes se identifican con esta orientación no experimentan atracción sexual primaria, sino que la atracción surge como consecuencia de haber desarrollado un lazo o vínculo emocional significativo y previo con la otra persona.

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