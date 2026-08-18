¿A qué temperatura poner el aire acondicionado en Campeche? Este el truco para ahorrar luz

Ante las altas temperaturas y el uso constante de aires acondicionados en hogares y centros de trabajo, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche, Semabicce, difundió una serie de recomendaciones para reducir el consumo de electricidad sin sacrificar el confort, entre las que destaca mantener estos equipos a 24 grados Celsius. La dependencia denominó esta recomendación “La regla de los 24 °C” y señaló que cada grado por debajo de esta temperatura puede incrementar en 8 por ciento el consumo eléctrico del equipo.

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La Semabicce recomienda mantener el aire acondicionado a 24 grados Celsius mientras las personas permanezcan en la habitación. Si se sale de casa por más de dos horas, aconseja apagar el equipo; en cambio, si la ausencia será por un periodo menor, sugiere ajustar la temperatura a 27 grados y, al regresar, colocarla nuevamente a 24 grados. Con ello se busca mantener estable el ambiente y reducir el esfuerzo del motor.

Además de regular la temperatura, la dependencia recomienda cerrar cortinas y persianas para disminuir el ingreso del calor exterior y permitir que el aire acondicionado trabaje menos. El mantenimiento también es importante, por lo que aconseja limpiar los filtros una vez al mes para mejorar el flujo del aire y prolongar la vida útil del equipo.

Las recomendaciones cobran relevancia durante los meses de mayor calor en Campeche, cuando aumenta el uso de equipos para refrescar los hogares. De esta manera, mantener el aire acondicionado a 24 grados, evitar la entrada directa del calor y limpiar periódicamente los filtros son medidas que los campechanos pueden aplicar para utilizar estos aparatos de manera más eficiente y reducir su consumo de electricidad.

JGH