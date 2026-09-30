Muere Jorge Kahwagi Macari; Manuel Velasco recuerda al exdiputado y boxeador mexicano

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, lamentó este miércoles la muerte de Jorge Kahwagi Macari, empresario, exdiputado federal y exboxeador mexicano.

A través de su cuenta de X, Velasco recordó que ambos coincidieron como legisladores durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, entre 2003 y 2006.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura”, escribió el senador, quien también envió sus condolencias a familiares y amistades.

Hasta los primeros reportes de este miércoles no se había informado públicamente la causa del fallecimiento.

¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Antonio Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México y desarrolló una trayectoria que combinó política, actividad empresarial y boxeo.

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En el ámbito político fue diputado federal por representación proporcional del PVEM durante la LIX Legislatura, donde también llegó a coordinar a la bancada de ese partido. Registros oficiales de la Secretaría de Gobernación señalan que participó en comisiones como Presupuesto y Cuenta Pública y Economía.

Posteriormente dejó el Partido Verde y se incorporó a Nueva Alianza, fuerza política de la que fue secretario general y después presidente nacional entre 2007 y 2011. Más tarde regresó a la Cámara de Diputados como legislador de Nueva Alianza durante la LXI Legislatura, de 2009 a 2012.

Jorge Kahwagi también tuvo una carrera en el boxeo

Además de su participación política, Kahwagi incursionó en el boxeo profesional, disciplina en la que construyó un récord invicto.

Registros biográficos le atribuyen 12 victorias en 12 combates profesionales, todas por nocaut, además de participación en peleas que tuvieron amplia exposición mediática.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

Su figura también tuvo presencia en televisión y otros espacios públicos. Durante su etapa como diputado solicitó licencia para participar en el programa Big Brother VIP, hecho que generó críticas y debate en el Congreso.

Kahwagi Macari era hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine, quien murió en marzo de 2026 y estuvo vinculado durante años con Grupo Crónica.

IO