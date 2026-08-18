Clima en Campeche este miércoles 19 de agosto: Onda Tropical 29 dejará lluvias y calor de hasta 40 °C

La onda tropical número 29 continuará influyendo en las condiciones del tiempo este miércoles 19 de agosto en Campeche, donde se esperan intervalos de chubascos, fuertes rachas de viento y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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El organismo de la Comisión Nacional del Agua informó que la onda tropical 29 avanzará sobre el sureste mexicano y, en combinación con canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, favorecerá la presencia de lluvias en diferentes puntos del sureste y la Península de Yucatán.

¿Lloverá este miércoles en Campeche?

Para Campeche, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros durante este miércoles. Yucatán y Quintana Roo tendrán condiciones similares, mientras que en Chiapas las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que no se descartan encharcamientos en sectores donde las lluvias se concentren en periodos cortos.

A diferencia de otras entidades del país, donde se esperan precipitaciones fuertes, muy fuertes e incluso intensas, Campeche permanecerá dentro del rango de chubascos. Sin embargo, la presencia de la onda tropical mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de nublados y lluvias.

Calor de hasta 40 grados en Campeche

Pese a las lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el Estado. El pronóstico establece temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius para Campeche, condición que también se presentará en Yucatán y Quintana Roo.

El calor se mantendrá principalmente durante el día, antes del incremento de nubosidad y la posible presencia de precipitaciones. Por ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al Sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Viento podría alcanzar rachas de 60 km/h

Otro factor a considerar durante este miércoles será el viento. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para Campeche vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las rachas más fuertes podrían ocasionar la caída de ramas y afectar objetos que no se encuentren correctamente asegurados. El organismo meteorológico advierte que, en las entidades donde se registren vientos fuertes, existe posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios.

JGH