Manelyk González rompe el silencio en ‘La Granja VIP’ y revela por qué terminó su amistad con Karime

Durante su participación en la segunda temporada del programa de reality ‘La Granja VIP’, la influencer y creadora de contenido Manelyk González abordó uno de los temas más comentados por la audiencia: el distanciamiento definitivo con quien fuera su amiga más cercana, Karime Pindter.

Fue durante una plática con sus compañeros de reality que González rompió el silencio al sincerarse en una serie de confesiones sobre los conflictos y la supuesta traición de su parte a la que era su mejor amiga, que dinamitaron la relación entre ambas, provocando un distanciamiento entre ambas amigas.

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¿Por qué Manelyk González y Karime se distanciaron?

Según la versión compartida por González dentro del reality show, la fractura de la relación se vincula con un hecho de presunta traición derivado de un triángulo amoroso durante las primeras etapas de su carrera televisiva. Manelyk situó el incidente en la segunda temporada del programa ‘Acapulco Shore’.

De acuerdo con las declaraciones, y aunque González no mencionó directamente a Karime, reveló que ella tenía una pareja y en un momento del programa, dicha amiga tuvo un encuentro íntimo con ese hombre. "Yo perdono, pero no olvido", expresó Manelyk, llevando a una acción que provocó su distanciamiento.

👁️ Manelyk contó en el confesionario la historia de la traición de Karime Pindter y Jawy Méndez: “Se les hizo buena idea por contenido tener relaciones sexual3s, se ve claramente en el video como la que era mi comadre tiene los calzones abajo, hablaron con la productora para pedirle que eso no saliera” #GranjaVIP — nacho con O (@NachoConO) October 4, 2026

Tras estos hechos, Manelyk habría tomado la decisión de tener una relación con el suggar de Karime. “Le bajé el sugar a la que era mi comadre y mi mejor amiga” dijo la influencer ante la sorpresa de sus compañeros, llevando a la creadora a revelar que todo lo hecho fue por venganza.

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