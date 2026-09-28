‘Levantan’ violentamente a un hombre en el centro de Chetumal

Cuatro hombres encapuchados y armados interceptaron y se llevaron por la fuerza a Eduardo Andrés Ávila Valencia, de 32 años, cuando viajaba a bordo de su automóvil la mañana de este lunes en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas. Un vehículo compacto de color blanco le cerró el paso y, según esos datos, de la unidad descendieron al menos cuatro personas con el rostro cubierto y portando armas, quienes lo obligaron a subir a ese automóvil. Hasta el momento no se ha precisado el punto exacto donde fue interceptado ni se ha informado sobre la identidad o el paradero de los presuntos responsables.

La denuncia por su desaparición se presentó el mismo día y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó la Alerta 98/FDS/2026 para dar con su ubicación. En la ficha de búsqueda, la dependencia solicita el apoyo de la ciudadanía, ya que hasta ahora se desconoce dónde se encuentra.

FGE ficha de búsqueda de Eduardo Andrés Ávila Valencia. / FGE.

Ávila Valencia es de nacionalidad mexicana, mide 1.82 metros y pesa 120 kilogramos. Es de tez blanca y complexión robusta, con cabello lacio, castaño oscuro y corto, y ojos medianos de color café. No presenta señas particulares. Al momento de los hechos vestía una playera azul marino tipo polo, short verde militar opaco y tenis blancos.

La Fiscalía pidió a quienes tengan información que contribuya a su localización que se comuniquen al teléfono (983) 835 0050, extensión 1132.

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