¿Va a haber La Casa de los Famosos México 2027?, Galilea Montijo termina con los rumores

Durante la final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, se confirmó que los fans van a tener una edición 2027, aunque todavía no han dado a conocer si va a tratarse de una edición All Star.

Por ese motivo, Galilea Montijo habló del tema en la edición de esta mañana del programa ‘Hoy’, donde aclaró las dudas que podían tener los fans del polémico reality de televisión.

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¿Cómo va a ser la próxima temporada de La Casa de los Famosos México?

Durante la transmisión del programa, Andrea Legarreta le preguntó a su colega si la próxima emisión iba a ser Star, por lo que Galilea Montijo fue tajante al decir que sería normal, afirmando que en la temporada 2027, se van a tener nuevos famosos.

Así, Galilea Montijo ha puesto final a una de las principales dudas que tenían los fans, quienes siguen esperando la edición All Star del reality, incluso le ha pedido a los fans que no se dejen engañar por publicaciones falsas en las redes sociales.

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Recordemos que, en redes sociales han salido algunas publicaciones falsas sobre la temporada All Star, donde ya aparecían nombres de varios ex participantes, entre ellos: Wendy Guevara, Marie Claire Harp, Aarón Mercury y Mariana Echeverría.

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