“Estoy esperando a una persona”: Miguel, de 27 años, lleva tres semanas viviendo en el Aeropuerto de Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) se está convirtiendo en refugio para personas en situación de calle, quienes deambulan por la Terminal 2, ante la sorpresa de elementos de seguridad, pasajeros y trabajadores.

Miguel, un joven de 27 años, ataviado con una bermuda y una playera desgastadas, barba crecida y evidente falta de aseo, comentó a POR ESTO! que llegó a la terminal aérea hace tres semanas porque está esperando a una persona.

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“Llegué caminando desde polígono sur, ahí vivía con una tía. Vine a trabajar, pero las cosas no salieron como esperaba”, dijo.

Mientras tanto, personal de seguridad del aeropuerto aseguró que él y otra persona, un hombre de aproximadamente 45 años, deambulan por las instalaciones. “Es evidente que padecen de sus facultades mentales. Aunque nosotros solo podemos reportar la situación y estar pendientes de que no molesten a los pasajeros”, afirmó.

Miguel comentó que permanecerá en el aeropuerto hasta que llegue la persona que espera, aunque se reservó su nombre y tampoco precisó el motivo de su espera.

Otro hombre suele permanecer “tomando el sol” en el área verde, cerca del área de estacionamiento / POR ESTO!

En tanto, transportistas señalaron que lo apoyan con algunas monedas para que pueda comer, debido a que desde hace varios días lo observan recorriendo la terminal. También mencionaron a otro individuo que suele permanecer “tomando el sol” en el área verde ubicada entre la Terminal 2 y la zona de estacionamiento.

Personal de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) comentó que, mientras estas personas no cometan alguna irregularidad ni alteren el orden, no pueden intervenir.

Antecedentes con Laure

Esta no es la primera ocasión que personas permanecen en esta zona del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). En el 2025, una turista identificada como Laure, de 52 años, permaneció durante 12 meses en la terminal.

De acuerdo con lo que se dio a conocer en ese momento, a la visitante le fue negado el asilo político, mientras que los consulados de Francia, Bélgica y Alemania rechazaron su solicitud. Además, Estados Unidos se negó a brindarle asistencia durante su estancia en la ciudad quintanarroense y señaló que podría hacerlo siempre y cuando llegara por sus propios medios a Ciudad de México.

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Se sabe que la mujer, originaria de Estados Unidos, abandonó las instalaciones en enero del presente año, presuntamente por voluntad propia. Posteriormente abordó un autobús con destino a la central camionera, donde se le perdió el rastro, sin que hasta la fecha se tengan noticias sobre su paradero.

En ese caso, autoridades de Asur también señalaron que no podían intervenir mientras la ciudadana no incurriera en alguna conducta que alterara el orden o pusiera en riesgo la seguridad de los usuarios o de ella misma.