Tragedia en Chetumal: Asesinan a dos trabajadores de un hotel; un tercero sobrevive tras ser golpeado

Un hombre y una mujer, empleados de un hotel ubicado en las inmediaciones de la zona arqueológica de Kohunlich, fueron asesinados en hechos que se investigan como un probable asalto, confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.

Mientras que un tercer trabajador fue encontrado con lesiones graves horas después, a varios kilómetros de distancia, y permanece hospitalizado en Chetumal. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando Misael, Liliana y Aquiles, colaboradores del establecimiento, salieron a bordo de una camioneta tipo Van exprés, de color blanco, propiedad del hotel.

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De acuerdo con la información recabada, los tres no regresaron en el tiempo esperado, lo que generó preocupación entre sus compañeros de trabajo y motivó que salieran a buscarlos. Durante el recorrido, una persona que se dirigió a la laguna, a unos cuatro kilómetros antes de llegar al sitio, localizó la unidad estacionada. Fue ahí donde se realizó el hallazgo para dar aviso a las autoridades ministeriales.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas precisas de muerte, las cuales deberán determinarse mediante los estudios periciales correspondientes. Aquiles, el tercer integrante del grupo, fue localizado más tarde en las afueras de un establecimiento de comida en el poblado de Caobas, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, muy cerca de la antigua aduana que se encuentra sobre la carretera federal Caobas-Xpujil. Presentaba golpes severos, por lo que fue auxiliado y trasladado a un hospital de Chetumal, donde recibe atención médica.

Con base en las fuentes consultadas, una de las principales líneas de investigación apunta a que se trató de un asalto; sin embargo, las autoridades no descartan otras posibles causas, por lo que el caso continúa abierto y bajo análisis. Tampoco se ha precisado si la camioneta presentaba faltantes o si los trabajadores llevaban consigo objetos de valor al momento de los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para las diligencias de ley y los trámites para su identificación formal y entrega a sus familiares. Peritos y agentes ministeriales acudieron al lugar donde se encontró el vehículo para recabar indicios que permitan reconstruir la mecánica de los hechos.

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Se espera que el testimonio de Aquiles, una vez que su condición lo permita, aporte elementos clave para esclarecer lo sucedido, entre ellos el punto donde fueron interceptados, el número de agresores y la forma en que logró llegar hasta Caobas, a varios kilómetros del sitio donde se halló la camioneta.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas.