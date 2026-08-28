Onda Tropical 32 provocó fuertes lluvias, inundaciones y vientos en Campeche

Una intensa tormenta eléctrica con ventarrones, provocada por el paso de la Onda Tropical 32, causó estragos ayer en diversas localidades del Estado.

En la Capital, bastó una hora de precipitación intensa, entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, para que el nivel del agua rebasara la altura de las escarpas y colapsara el drenaje en vialidades como Gobernadores, desde el barrio Santa Ana hasta la colonia Pablo García; Álvaro Obregón, entre Santa Ana y la colonia Revolución; parte de José López Portillo, Miguel Alemán, López Mateos, así como anegaciones a lo largo del malecón en las avenidas Pedro Sainz de Baranda, Adolfo Ruiz Cortines, Justo Sierra y Resurgimiento.

Ciudadanos que transitaban por la zona tuvieron que recurrir a impermeables y paraguas para resguardarse, mientras que conductores de automóviles, motocicletas y triciclos se vieron obligados a buscar rutas alternas ante la imposibilidad de circular por los encharcamientos. “Nunca había visto que el agua subiera tan rápido. En minutos las calles se convirtieron en ríos”, comentó un vecino del barrio Santa Ana.

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El fenómeno meteorológico fue causado por el paso de la Onda Tropical 32 al occidente de la zona, sumado a su interacción con la habitual vaguada, lo que desencadenó lluvias fuertes, ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica en la mayor parte de la región.

Según los pronósticos, se anticipa que las precipitaciones lleguen acompañadas de turbonadas y tormentas eléctricas fuertes, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones urbanas.

Las autoridades meteorológicas indicaron que el potencial de tormentas se mantendrá elevado en el sureste mexicano de forma continua durante los próximos días, extendiendo el periodo de lluvias hasta los primeros días de septiembre. Por ahora, la Onda Tropical 32 se extiende sobre la Sonda de Campeche y Chiapas, alejándose gradualmente del estado bajo la influencia de una circulación de alta presión sobre el Golfo de México y la afluencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe.

Pese a las intensas precipitaciones, las altas temperaturas se mantienen en la Entidad. En los municipios Campeche, Champotón, Seybaplaya, Escárcega y Candelaria, el termómetro marcó una máxima de 38 grados centígrados con 25 en la mínima.

En las cabeceras municipales de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché y Carmen, el calor alcanzó los 37 grados en la máxima con 26 en la mínima. En los ayuntamientos de Hopelchén y Calakmul, el calor llegó a los 35 grados centígrados en la máxima con 26 en la mínima.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar transitar por zonas inundables y tomar las precauciones necesarias ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.