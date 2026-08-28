Menores de edad se estrellan en moto contra una camioneta

Dos jóvenes lesionados y daños de consideración fue el saldo de un choque de una motocicleta contra una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo conductor no respetó la señal de alto.

Los hechos se registraron en la calle 24 con 21 de Motul.

De acuerdo con el reporte, la camioneta Ram 1500 circulaba de Oriente a Poniente sobre la 21 y al llegar a la intersección con la 24 no respeto el disco de alto y fue colisionado por una moto que venía con preferencia de paso.

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En la motocicleta viajaban dos menores de edad que por el fuerte impacto salieron proyectados varios metros, para quedar tirados en el pavimento quejándose de dolor en varias partes del cuerpo.

Los lesionados, identificados como R.T., de 17 años de edad, y A.T.L., de 14 años, fueron valorados por paramédicos de la SSP y de la Policía Municipal y trasladaron al hospital del Seguro Social para una mejor atención y descartar lesiones que pongan en riesgo su integridad.

La motocicleta quedó cerca de ellos con el frente destrozado.

El conductor de la camioneta de la CFE, José de Jesús L.F. de 44 años de edad, oriundo de Valladolid, fue trasladado a la dirección de la Policía Municipal por su seguridad, ya que los familiares de los lesionados llegaron molestos y agresivos contra el sujeto.

Posteriormente, la autoridad policial informó que los padres de las víctimas sostuvieron un diálogo en la comandancia con el representante de la compañía aseguradora del vehículo oficial, se llegó a un acuerdo reparatorio para trasladar a los lesionados a una clínica privada en Mérida para recibir atención médica especializada, así como la reposición total de la motocicleta siniestrada, la cual fue declarada como pérdida total.