Bardas, llamadas y publicidad en autos: Propaganda de Morena divide opiniones entre cancunenses

Llamadas telefónicas para consultar a la ciudadanía sobre sus preferencias rumbo al 2027 forman parte de la promoción política de Morena en este destino, junto con bardas pintadas, mensajes en espacios privados y publicidad colocada en vehículos particulares, a pocos días de que el partido defina a quien encabezará su Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En pláticas con ciudadanos, las opiniones son divididas. Algunos consideran que ya es demasiado y que las bardas no deberían utilizarse para promocionar a políticos, mientras otros sostienen que quienes las pinten sin autorización deberían ser multados.

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También están quienes ya ni siquiera reparan en los nombres que aparecen por las calles: “ya es normal”, comentaron algunos, ante una práctica que parece haberse incorporado al paisaje urbano.

La molestia ciudadana se extendió ahora a los propietarios de vehículos particulares. Un ciudadano hizo pública su inconformidad luego de encontrar publicidad relacionada con el senador Eugenio Segura Vázquez en su automóvil, sin haber autorizado su utilización como espacio de promoción política.

“Ningún aspirante debería disponer de una propiedad privada sin consentimiento de su dueño, deberían de multarlos”, indicó Orlando Pacheco.

Ningún aspirante debe disponer de una propiedad sin consentimiento / Liza Vera

Inconformidad

El fenómeno no se limita a las bardas. Desde meses atrás, ciudadanos han reportado llamadas telefónicas automatizadas en las que se les pregunta por distintos aspirantes.

En abril, por ejemplo, se documentó una encuesta telefónica que enfrentaba a Eugenio Segura, Ana Patricia Peralta y Rafael Marín. Más recientemente también se han reportado mensajes y llamadas vinculados con el proceso interno.

En julio fueron documentados mensajes de texto que promovían mediciones favorables a Segura y otros que difundían el mensaje “Quintana Roo merece información, no rumores, escucha a Rafa Marín”.

“Es muy molesto porque recibes la llamada y no sabes si se trata de una emergencia o algo, pero es de política y que yo sepa aún no comienzan las campañas”, dijo Gladys Ovando, trabajadora en el ramo turístico.

Habitantes arremetieron contra la propaganda pegada en los vehículos / Liza Vera

Sin embargo, tres de cinco ciudadanos consultados por POR ESTO! no han recibido llamadas, pero tampoco son conscientes de cómo se han llenado las bardas de propaganda.

“No sé si son nuevas o viejas, pero siempre están ahí, casi no me fijo en los nombres porque no los conozco”, indicó don Javier Chuc.

“No me había fijado, pero sí, muchas paredes están pintadas”, señaló Clara Gutiérrez.

Por su parte, Angélica Ruvalcaba expresó: “No sé de política, no me interesa, todos son ladrones”.

El momento político no es menor, con cinco perfiles que compiten por la coordinación estatal: Rafael Marín Mollinedo, Eugenio Segura Vázquez, Ana Patricia Peralta, Marybel Villegas y Alexa Munguía. El cargo es considerado la antesala de la definición de la candidatura de Morena a la Gubernatura en el 2027.

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Lo que dice la ley

Pero mientras los aspirantes buscan posicionarse, la legislación electoral establece límites. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo contempla reglas para la propaganda en bienes privados y establece que su colocación requiere autorización del propietario.

También existen sanciones para determinadas infracciones electorales, que pueden incluir multas.

La propia legislación distingue, además, entre promoción política y actos anticipados de campaña. No basta con que aparezca el nombre o la imagen de un político: la autoridad debe analizar contenido, contexto, temporalidad y finalidad para determinar si existe una infracción.

En julio fueron documentados mensajes de texto que promovían mediciones favorables a “Gino” / Liza Vera

Antecedentes

Y antecedentes ya existen. El Ieqroo ha tramitado este año procedimientos relacionados con propaganda vinculada con Eugenio Segura y Marybel Villegas.

En el caso de Segura, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró parcialmente procedentes medidas cautelares relacionadas con bardas que incluían expresiones como “Gino”, “Es Gino” y “Gino cumple”. El asunto posteriormente llegó a instancias jurisdiccionales.

El Consejo General del Ieqroo informó, además, sobre diversas resoluciones de denuncias por presunta promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

En los casos de Wilberth Alberto Batún, Eugenio Segura y Ana Patricia Peralta, determinó la inexistencia de las infracciones al no acreditarse elementos suficientes para configurar las conductas denunciadas. También sobreseyó una denuncia contra Segura relacionada con imágenes de menores.

Mientras tanto, entre bardas, vehículos, llamadas y mensajes, la ciudadanía observa una disputa política que cada vez resulta más difícil ignorar. Para algunos es contaminación visual; para otros, promoción adelantada; y para muchos más, simplemente algo que ya se volvió parte de la vida cotidiana.