Amparo frena tiradero irregular de basura junto al Mercado Nuevo de Chetumal

El abogado y profesor universitario Hassan Medina Rodríguez recurrió al sistema de justicia para frenar la operación irregular de un tiradero a cielo abierto en el mercado Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Mercado Nuevo.

El punto de conflicto se localiza en el camellón central de la calle CNC identificada también como el Segundo Circuito Periférico, justo a un costado del mercado público. En esa zona, la acumulación de basura es recurrente ante la tolerancia de las instancias municipales, las cuales, lejos de erradicar el problema, colocaron contenedores que terminaron por incentivar el depósito clandestino de desperdicios.

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Ante la falta de soluciones efectivas por parte del ayuntamiento frente a las constantes denuncias de comerciantes y compradores, el jurista interpuso formalmente una demanda de amparo el pasado 19 de agosto. Bajo la premisa de que la crítica estéril equivale a un mero berrinche y que la ciudadanía debe pasar a la acción, el recurso legal surtió efecto inmediato.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, instancia que el 21 de agosto otorgó la suspensión del acto reclamado. Con esta resolución judicial, las autoridades municipales se encuentran obligadas a implementar de manera urgente las acciones preventivas y operativas necesarias para garantizar un manejo adecuado de los residuos, evitando que el espacio público siga funcionando como un vertedero irregular.

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Como parte del proceso para dar cumplimiento al mandato federal, se programó una inspección judicial para el próximo martes 1 de septiembre a las 10:30 de la mañana. En dicha diligencia, personal del juzgado acudirá al sitio para constatar las condiciones del camellón y verificar la persistencia de la contaminación denunciada históricamente por la población.

Con este recurso jurídico, se espera que el ayuntamiento cumpla finalmente con sus obligaciones básicas de saneamiento ambiental y restituya el orden urbano en las inmediaciones del centro de abasto, poniendo fin a una problemática que afecta la salud pública y la imagen de la capital del estado.