Motociclista derrapa al intentar esquivar un plástico en el Periférico de Campeche

Un motociclista resultó con golpes menores luego de derrapar cuando circulaba sobre el Periférico Pablo García I. Montilla, con dirección hacia el poblado de Lerma.

Noticia Destacada Menores de edad se estrellan en moto contra una camioneta

El accidente ocurrió sobre el puente del cruce con la carretera Uayamón, donde el jinete perdió el control al intentar esquivar un plástico que se encontraba sobre la carpeta asfáltica, quien derrapó varios metros quedando tendido en el suelo y asistido por testigo.

Minutos después llegaron agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, además de paramédicos del sector salud, quienes valoraron al motociclista sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.