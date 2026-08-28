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Campeche / Sucesos

Motociclista derrapa al intentar esquivar un plástico en el Periférico de Campeche

Un motociclista sufrió golpes menores tras derrapar en el Periférico Pablo García, luego de intentar esquivar un plástico que se encontraba sobre la carretera Uayamón.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de ago de 2026

1 min

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Accidente en el Periférico de Campeche deja a motociclista con golpes menores
Accidente en el Periférico de Campeche deja a motociclista con golpes menores

Un motociclista resultó con golpes menores luego de derrapar cuando circulaba sobre el Periférico Pablo García I. Montilla, con dirección hacia el poblado de Lerma.

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El accidente ocurrió sobre el puente del cruce con la carretera Uayamón, donde el jinete perdió el control al intentar esquivar un plástico que se encontraba sobre la carpeta asfáltica, quien derrapó varios metros quedando tendido en el suelo y asistido por testigo.

Minutos después llegaron agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, además de paramédicos del sector salud, quienes valoraron al motociclista sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

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