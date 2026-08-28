Maestros de Hopelchén se declaran listos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027

Maestros cheneros se declararon listos para el inicio del ciclo escolar 2026.2017 este lunes 31 de marzo, y hoy viernes concluyó el Consejo Técnico Escolar (CTE) en su Fase Intensiva que inició el lunes 24 del presente, que tuvo como objetivo principal la Revisión del Proceso de Mejora Continua.

Jorge Gabriel Pech Tzec director de la escuela primaria urbana federal “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino de la ciudad de Hopelchén, expresó que, en el caso de su plantel todo el personal docente y los maestros de apoyo se ha capacitado totalmente para iniciar el nuevo ciclo escolar, e indicó que los cursos dentro del Consejo Técnico Escolar fueron intensos, pero muy interesante y objetivos para el personal docente.

Expresó qué, el CTE se desarrolló de acuerdo, a lo previsto, y agregó que se analizaron todos los documentos que inciden en la formulación del Plan Analítico, que es un documento clave para el desarrollo de los proyectos a trabajar durante todo el ciclo escolar.

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Al cuestionarle en que, consiste la Revisión del Proceso de Mejora Continua, el directivo escolar mencionó qué, es un ejercicio de análisis y planeación que realiza el colectivo docente durante la Fase Intensiva previa al inicio del ciclo escolar 2026-2027. Expuso que, con el Proceso de Mejora Continua se abordan, atienden y evalúan las problemáticas que le impiden avanzar a la escuela, al tiempo que indicó que, este viernes, se concluyeron esos talleres, previo al inicio de clases.

“Con la Fase Intensiva del CTC los maestros de su escuela y de todas las demás, nosotros como directivos y los maestros nos preparamos, nos capacitamos y nos organizamos aún más, en cuanto a la planeación pedagógica y administrativa se refiere, antes de recibir a los alumnos este lunes”, añadió.

Pech Tzec dijo que ya en su escuela todo el plantel directivo, docente y de apoyo integrado por 14 maestros de grupo y cuatro maestros de apoyo, se declararon listos para el inicio del nuevo ciclo escolar, e indicó que, a ellos, se suma el personal de apoyo que son 10 distribuidos en la secretaría de la dirección (2), prefectos (2), bibliotecaria (1) e intendentes (5), respectivamente.

Por último, mencionó que su escuela es la más grande de la zona escolar con cerca de 400 alumnos en 14 grupos.

Por otro lado, también en otras escuelas de nivel primaria, secundaria general, técnica y telesecundaria, concluyeron este viernes sus respectivos Consejos Técnicos Escolares previo al inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.