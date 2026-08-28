Presidenta Sheinbaum afirma que “México va bien” antes de su Segundo Informe de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que mantiene una visión optimista sobre la situación de México, principalmente en materia económica, seguridad y condiciones de vida, a cuatro días de presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el país enfrenta dificultades como otras naciones, aunque consideró que los resultados de su administración muestran avances.

“México va mejor. México va bien. Estamos muy bien. Con las dificultades que puede enfrentar cualquier país. Pero vamos bien”, expresó.

¿Por qué Claudia Sheinbaum asegura que “México va bien”?

Sheinbaum señaló que mantiene expectativas favorables sobre el comportamiento de la economía, el bienestar de la población y la reducción de la violencia.

Entre los indicadores económicos recientes, la inflación anual se ubicó en 3.12 por ciento durante julio de 2026, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.5 por ciento trimestral durante el segundo trimestre del año, de acuerdo con datos del Inegi.

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El panorama del Banco de México, sin embargo, mantiene elementos de cautela. En su Informe Trimestral abril-junio 2026, publicado el 26 de agosto, Banxico estimó que la economía mexicana crecerá entre 1.0 y 2.0 por ciento durante 2026, en medio de riesgos e incertidumbre para la actividad económica.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reducción de homicidios en México?

La presidenta también destacó los resultados de su estrategia de seguridad. Datos oficiales muestran que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 asesinatos diarios.

Sheinbaum afirmó que uno de los objetivos centrales de su Gobierno consiste en mejorar las condiciones de vida de la población.

“Finalmente, para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, sostuvo.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que, pese a la nueva política comercial de #EEUU, México ha logrado mantenerse económicamente aun con los aranceles impuestos. Además, señaló que persisten las intenciones de fortalecer la infraestructura y la producción… pic.twitter.com/jcQRrLvoni — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 28, 2026

¿Cuándo presenta Sheinbaum su Segundo Informe de Gobierno?

La presidenta tiene previsto presentar su Segundo Informe de Gobierno el martes 1 de septiembre, con un balance de los primeros dos años de su administración.

Posteriormente, Sheinbaum prevé realizar una gira por las 32 entidades del país para exponer los resultados de su Gobierno y cerrar este recorrido con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México.

IO